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根據《紐約時報》最新報導，底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）被交易可能性大增，洛杉磯道奇預計將展開積極爭奪，讓他與大谷翔平組成先發輪值雙護法，挑戰3連霸王朝。《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）也跟進報導，認同此則謠言，並推測是新版勞資協議即將上線緣故，「在3連霸旅程中，這將是道奇最後一次用財力輾壓各隊的機會。」史庫伯於5月1日因左肘游離體（關節骨刺）問題被列入傷兵名單（IL），他本季目前為止7場先發中，繳出3勝2敗、防禦率2.70、每局被上壘率（WHIP）0.95優異成績，外界預估他最快在6月中旬回歸賽場。針對這起交易傳聞，羅森索就指出：「棒球界內部普遍認為，史庫伯被交易已是板上釘釘的事。」他預測一旦史庫伯被擺上交易檯，包括道奇在內的所有季後賽競爭球隊，都將加入這場爭奪戰，但道奇仍會是最積極球隊。「對他們而言，這次交易截止日可能是『最後機會』。」羅森索記者報導表示。《New York Post》文中也提到，由於新的勞資協議即將在明年上線，道奇正瞄準成為紐約洋基以來、25年來首支達成世界大賽3連霸的超級強權，「2026年，道奇或許會將其視為能夠毫無保留、靠壓倒性財力補強的最後機會。」且由於道奇先發輪值目前仍受到傷兵困擾，史庫伯本身就是極為理想的補強人選。如果這名2屆賽揚左投能加入由大谷翔平、山本由伸等人組成的先發輪值，將打造出全大聯盟最具威脅性的先發投手陣容。