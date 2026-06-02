我是廣告 請繼續往下閱讀

疑似症狀應戴口罩 疾管署：盡快聯繫衛生局、勿自行就醫

疾管署今（2）日公布國內新增1例麻疹境外移入導致國內感染群聚事件。指標個案為30多歲外國籍女性、今年5月中來台旅遊、入境3天後陸續出現發燒、咳嗽、紅疹等症狀；而案2則是其同住友人，為北部20多歲男性，因出現咳嗽、紅疹等症狀，衛生局安排就醫確診，累計匡列接觸者491名。疾管署防疫醫師林詠青指出，指標個案5月中來台旅遊，入境3天出現發燒、皮疹、咳嗽流鼻水，出現症狀後有自行服藥，但症狀並無緩解，發病後4天主動到醫院急診就醫，當時醫師觀察症狀也已有警覺性，通報麻疹，同時因個案並沒有住院需求，返回住處隔離。林詠青說，經過疾管署檢驗確認個案感染麻疹，研判為境外移入感染麻疹，病例也已解除隔離。另有一名住在北部的20多歲男性則是指標個案可傳染期間被匡列的接觸者，5月下旬在健康監測期間出現頭痛、咳嗽、紅疹及發燒等症狀，通報衛生單位安排就醫後，檢驗確認感染麻疹。林詠青表示，研判案2為本土確定病例，症狀相對輕微。匡列接觸者491名至6月16日。疾管署副署長曾淑慧說明，我國今年累計11例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中3例為國內感染病例，另8例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯、日本及泰國各1例。全球麻疹疫情持續，鄰近的日本今年累計511例，已超過去年全年病例數265例，近4週增幅趨緩，以東京都、神奈川縣及埼玉縣病例數為多；孟加拉疫情持續，今年3月爆發疫情迄今累計報告7萬936例病例、9049例確診；585例相關死亡病例，以達卡地區最為嚴峻。另外東南亞國家含印尼、越南及泰國等持續報告病例且輸出病例至其他國家。曾淑慧提到，麻疹傳染力非常強，可經由空氣傳播，如與確診個案有相關接觸史，或經地方衛生局通知受匡列為接觸者，務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所列相關規定，確實做好健康監測及防護措施。曾淑慧說，出現疑似症狀即應戴上口罩，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫，接觸者如未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定，可處新台幣6至30萬元罰鍰。另請醫師提高警覺，因麻疹初期症狀通常不具特異性，於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚），加強疑似個案診斷與通報。疾管署提醒，接種疫苗為預防麻疹最有效的方法，目前國內公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗儲備量充足，提醒民眾按時帶幼兒接種。另因經由接種麻疹相關疫苗所產生的抗體會隨時間而衰退，建議1966年（含）以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估接種MMR疫苗。出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。返國時如出現疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。