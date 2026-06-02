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▲《NOWNEWS》專欄作家王翊亘爆料中信兄弟傳出人事調整。（圖／擷取自X）

中信兄弟本季戰績不佳，今（2）日驚傳人事大地震，根據《NOWNEWS》專欄作家王翊亘「X」上最新消息，球團將調整球團後勤人事，領隊將由隊史傳奇巨星「恰恰」彭政閔出任，正式負責球隊戰力安排，原領隊劉志威則轉任中信育樂營運長，統籌管理球團事務，另外農場總監、二軍總教練一職，則分別由周思齊、林明憲擔任，目前中信兄弟球團尚未做出正式回應。「恰恰」彭政閔在2019年正式引退後，隔年就進入球團管理層，並遠赴國外觀摩中信兄弟副領隊兼農場總監： 規劃中信兄弟農場系統發展，著重於年輕球員的發掘與長線培養。2023 年5月10日，兄弟球團無預警撤換2連霸總教練林威助，彭政閔臨危受命緊急接任總教練一職，該季率隊94場中拿到47勝43敗4和、勝率5成22，最終無緣帶領球隊闖進季後賽，球季結束後，因個人身體因素及整體考量，彭政閔主動卸下一軍兵符，隔年轉任二軍總教練兼農場主管，一軍總教練則正式交由現任主帥平野惠一。中信兄弟本季戰績不佳，目前13勝29敗1和排名全聯盟墊底，與過去2年全年皆拿下70勝、年度戰績第一差距顯著，稍早無預警傳出球團人事異動，原本擔任領隊長達9年的劉志威轉任中信育樂營運長，而彭政閔則正式升任中信兄弟領隊。現年60歲的劉志威，自2017年4月15日接任中信兄弟總經理兼任領隊一職，任內陪伴球隊經歷「7年6亞」低潮，並在2021、2022年帶領球隊完成二連霸，在位期間超過9年中，中信兄弟拿下3次台灣大賽冠軍，如今也宣告改朝換代。中信兄弟 @CTBC_Brothers 傳出將調整球團後勤人事，據了解劉志威專任中信育樂營運長，統籌管理球團事務；領隊將由彭政閔出任，負責球隊戰力安排。周思齊擔任球隊農場總監，協助二軍戰力強化，與年輕球員發展；二軍總教練，則由熟悉訓練的林明憲擔任。對此傳聞，中信兄弟球團並未回應。