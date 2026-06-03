LOPIA被統一入股後生意變差了嗎？ 近日日系連鎖超市巨頭傳出股權變動引發社群熱議，不過卻有內行常客揭露一項「大好事」——店內核心肉品竟然迎來大降價！超狂的超市優惠與下殺折扣，讓搶到便宜的消費者大讚肉質驚豔，直呼「這麼划算怎能不買」，身體非常誠實地湧入櫃檯瘋狂結帳。
🟡 抵制變貪婪？內行曝光 LOPIA 雙重優惠：瘋搶國產松阪豬
網友在臉書社團「人氣超市Lopia商品老實說」發文指出，不管超市背後被誰收購或統一入股，自己只在乎肉品品質與價格。他進一步分享近期 LOPIA 店內肉品區推出歷史級超低特價，現場隨處可見 79 折、75 折甚至直接砍半的 49 折現標，簡直恢復到當初剛開幕時的破盤價，讓他笑稱：「別人的抵制就是我貪婪的時候！」
究竟現場的超市優惠有多狂？該網友透露，除了牌面折扣外，原價商品打 9 折還能搭配「滿 1000 元折 200 元」的活動，滿額甚至能玩骰子遊戲免費拿雞腿肉。
這次他特別鎖定外面超市極難買到、通常要去傳統豬肉攤才能入手的優質「國產松阪豬」，回家烹飪後大讚肉質表現讓人「非常驚豔」，趁著特價買下一整桌超級爽快。此番言論立刻吸引大批主婦與愛肉族共鳴，紛紛留言附和「昨天才去搜刮牛肉跟去骨雞腿」、「選擇自己需要的比較重要，能省荷包最實質」。
🟡 內行提醒：小心搶購兩大盲點
🟡 全台分店特價大氣度不同？這家店被推爆
有趣的是，這波搜刮熱潮也意外引發各分店的「大氣度」評比。社群討論中，新莊店被網友狂讚「折扣給得很大氣、很好買」；反觀桃園店則遭到不少本地主婦大吐苦水，開玩笑點名桃園店的肉肉主任「可能是客家人，特價都很摳門」。
桃園常客透露，桃園店通常都要等到當天晚上才會釋出 5 折特價，白天去幾次都空手而歸，也坦言「如果肉不特價的話，買的人確實不多」。專家建議，不論超市經營權如何轉手，看準分店、盯緊晚上特價時段出擊，就是最聰明的消費生存法則。
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網友在臉書社團「人氣超市Lopia商品老實說」發文指出，不管超市背後被誰收購或統一入股，自己只在乎肉品品質與價格。他進一步分享近期 LOPIA 店內肉品區推出歷史級超低特價，現場隨處可見 79 折、75 折甚至直接砍半的 49 折現標，簡直恢復到當初剛開幕時的破盤價，讓他笑稱：「別人的抵制就是我貪婪的時候！」
這次他特別鎖定外面超市極難買到、通常要去傳統豬肉攤才能入手的優質「國產松阪豬」，回家烹飪後大讚肉質表現讓人「非常驚豔」，趁著特價買下一整桌超級爽快。此番言論立刻吸引大批主婦與愛肉族共鳴，紛紛留言附和「昨天才去搜刮牛肉跟去骨雞腿」、「選擇自己需要的比較重要，能省荷包最實質」。
🟡 內行提醒：小心搶購兩大盲點
- 盲點一：特價品不重複打折。 專業網友留言揭秘，現場已經貼上特價標籤的肉品，是「不能」合併計入滿 1000 折 200 的活動中，去搜刮時建議原價與特價分開算帳，才不會在櫃檯搞錯。
- 盲點二：注意賞味期限。 也有部分民眾理智提醒，生鮮會大打折通常是快要過了賞味期限的即期品，買回家建議立刻冷凍或當天吃完；另外有網友發現像雞柳等部分品項價格微幅調漲，消費者下手前還是要張大眼睛。
有趣的是，這波搜刮熱潮也意外引發各分店的「大氣度」評比。社群討論中，新莊店被網友狂讚「折扣給得很大氣、很好買」；反觀桃園店則遭到不少本地主婦大吐苦水，開玩笑點名桃園店的肉肉主任「可能是客家人，特價都很摳門」。
桃園常客透露，桃園店通常都要等到當天晚上才會釋出 5 折特價，白天去幾次都空手而歸，也坦言「如果肉不特價的話，買的人確實不多」。專家建議，不論超市經營權如何轉手，看準分店、盯緊晚上特價時段出擊，就是最聰明的消費生存法則。