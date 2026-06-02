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寶可夢樂園、水族館全喊停

演藝圈骨牌倒 錄影、演唱會、握手會全取消

▲颱風薔蜜狂掃日本！樂園停擺、演唱會喊卡 氣象廳示警：最高警戒恐登場（圖／美聯社／達志影像）

氣象廳亮紅燈：最高4級警報恐全面發布

日本颱風6號來勢洶洶，2日在奄美附近持續北上，預計3日將挾帶暴風圈直撲西日本至東日本太平洋沿岸。面對這波強颱威脅，全國各地遊樂設施、活動場館骨牌式宣布停業或取消，就連演藝圈也無一倖免。千葉知名水族館主題樂園「鴨川海洋世界」率先宣布3日全日停止營業，並承諾受影響的預售票將辦理退款。今年2月才在東京讀賣樂園風光開幕、寶可夢迷朝聖首選的「寶可夢樂園 關都版」，也跟進宣布3日全日臨時休園，令不少粉絲大失所望。千葉「東京德國村」同步宣告全日休園；靜岡「淡島海洋公園」則採折衷方案，上午停止開放，中午12時後恢復營業。栃木「那須動物王國」亦宣布延後原訂3日登場的「Dream Day at the Zoo」特別活動。颱風的破壞力不只停在戶外，室內演藝活動同樣遭殃。人氣搞笑組合「Unjash」招牌節目《白黒アンジャッシュ》宣布取消3日的現場觀眾錄影；演歌天后市川由紀乃原定於成田舉辦的下午場活動，也以「顧客安全優先」為由緊急延期。偶像團體「Tsubaki Factory」更令歌迷扼腕——原訂3日在東京池袋陽光城噴水廣場舉行的第14張單曲發售紀念活動，在「審慎評估」後宣告取消，讓特地赴場的粉絲撲空。日本氣象廳已就颱風6號發出嚴重警告，表示可能在多處地區發布最高等級的「4級危險警報」，屆時將強制要求危險地帶居民全面撤離。當局呼籲民眾切勿輕忽，提早做好防颱準備、避免不必要外出。