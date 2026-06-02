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滙豐集團環球研究首席亞洲經濟學家暨亞洲聯合主管范力民（Frederic Neumann）今（2）日指出，全球經濟受到能源危機影響正面臨震盪，但台灣經濟出口強勁，尤其半導體帶來的效益將大於能源衝擊，今年更可能成為全球主要經濟體中成長幅度最大的國家，而且在AI會持續發展之下，台灣出口未來2至3年仍可維持非常強勁。不過，在通膨壓力下，美國聯準會（Fed）可能調升利率，美元將維持強勢。台灣已成為全球最大AI供應鏈，台股市值更一舉躍上全球第5大，但在AI持續蓬勃發展下，全球經濟下半年仍面臨諸多不確定因素。范力民今日在「滙豐銀行亞洲2026年中經濟展望會」上分析，受到美伊戰事影響，全球經濟面臨能源危機的通膨壓力，即便美國經濟成長強勁，依舊有些挑戰，即便市場預期美國今年利率會持平，但在通膨壓力下，滙豐銀預估，美國聯準會有可能因通膨調升利率，美元將更為強勢，下半年美元會持續維持強勁。即便荷姆茲海峽開放通行，他認為，能源價格維持高檔仍將長達12個月，除中東產油國要重啟生產至少要6個月，很多買家也會積極購入石油囤貨，加上航道通行的風險還在，通行交通流量較低，也會讓原油出售價格上升。他表示，亞洲國家對於原油進口依賴相當深，若以淨能源進口占GDP的比例來看，泰國占比最高達8%，台灣和韓國則占7%，但台灣和韓國都很幸運，靠著出口半導體，企業足以負擔能源價格上升，不管是稅收還是股市上漲，也讓台灣賺了很多錢，帶來很多的收入，這讓台灣政府能夠透過一些政策，降低能源價格上升帶來的衝擊，也就是半導體帶給台灣的效益大於能源帶來的負面影響。范力民認為，AI還會持續發展，而且與2000年網路泡沫不同，目前AI相關科技公司都有實質獲利，台灣出口未來2至3年仍可維持非常強勁，今年也有可能成為全球主要經濟體中成長幅度最大的國家。