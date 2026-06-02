「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳縱橫演藝圈近半個世紀，美魔女形象深植人心，今年69歲的她，雖然工作量不多，依然從事最愛的演藝工作，活躍於螢光幕，陳美鳳昨（1）日在粉專放上戴著口罩於捷運大安站等車的照片，肩上約16萬元YSL包，貴氣逼人，粉絲直呼：「怎麼沒有遇到！」
陳美鳳出沒淡水信義線 身上行頭超過20萬
昨晚，陳美鳳現身捷運淡水信義線，除了在大安站等車，也與自己代言的醫美廣告燈箱合照，她戴鴨舌帽，口罩遮住大半張臉，穿黑色上衣搭配牛仔褲，引人注目的是肩揹約16萬元聖羅蘭ICARE 絎縫真皮超大號購物袋，還掛上要價約4萬元的FENDI貂毛皮草老佛爺玩偶吊飾。
陳美鳳寫下：「有十幾年了吧！鳳鳳在紐約買的老佛爺掛飾...」貼文發布後，粉絲紛紛留言：「到處都見得到美鳳姐喔」、「尚水美鳳姐」、「最時尚的女明星」、「背影好漂亮！」
不節食、出門帶熱薑湯 陳美鳳公開凍齡術
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書
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昨晚，陳美鳳現身捷運淡水信義線，除了在大安站等車，也與自己代言的醫美廣告燈箱合照，她戴鴨舌帽，口罩遮住大半張臉，穿黑色上衣搭配牛仔褲，引人注目的是肩揹約16萬元聖羅蘭ICARE 絎縫真皮超大號購物袋，還掛上要價約4萬元的FENDI貂毛皮草老佛爺玩偶吊飾。
陳美鳳寫下：「有十幾年了吧！鳳鳳在紐約買的老佛爺掛飾...」貼文發布後，粉絲紛紛留言：「到處都見得到美鳳姐喔」、「尚水美鳳姐」、「最時尚的女明星」、「背影好漂亮！」
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。