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宏捷科今（2）日5月營收出爐，單月營收4.42億元，較去年同期3.23億元增加約1.19億元，年增36.98%；累計今年前5月營收21.13億元，較去年同期13.95億元增加7.18億元，年增51.49%。公司說明，營收成長主要來自客戶需求增加。宏捷科第一季毛利率34.6%、EPS 1.51元，改寫新高。公司表示，5G、WiFi 7需求升溫，加上高階砷化鎵晶圓代工需求增加，帶動營運表現淡季不淡。董事長徐秀蘭先前表示，下半年展望仍偏正向，雖然手機市場仍有記憶體缺貨等變數，但公司持續拓展WiFi、無人機、高空平台系統等新應用。除射頻產品外，宏捷科也布局高速光通訊、高空平台太陽能等產品。徐秀蘭看好光通訊前景，目前也已經有小量和實驗性的產品。公司看好，隨AI伺服器、無人機、自駕車與機器人市場擴大，非射頻產品相關業務占比可望逐年提升。宏捷科2日股價上漲1.2%，收168元，成交量5705張。