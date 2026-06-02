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▲周星馳賣力拍攝《少年足球》，曾在香港締造票房紀錄，在台上映卻還是無法抵抗港片的景氣寒冬，賣座與香港明顯差一大截。（圖／翻攝自IMDb）

▲趙薇在《少林足球》中頂著大光頭，讓觀眾印象深刻。（圖／《少林足球》劇照）

▲《我愛貝克漢》評價不錯，也被視為歐美足球電影名作，那時在台灣上映的票房反應並不起眼。（圖／翻攝自IMDb）

2026年世界盃足球賽將於台灣時間6月12日展開，已有不少足球迷翹首以待，但他們喜愛收看比賽實況，卻不一定是足球電影的支持者。歷來中外的足球主題電影，能締造亮眼票房的只有少數，特別在足球文化不算發達的台灣，這類影片絕少創下賣座佳績，即便周星馳在香港賣破6000萬港幣的《少林足球》，北市票房1900萬，連外片的年度第20名都不及。周星馳《少林足球》於2001年推出，隔年才是世足賽的舉辦年度，因而這片子在香港算不上搶搭世足熱潮，不過周星馳在當地呼風喚雨的號召力，加上香港本就有深厚的足球文化，造成上片後的賣座狂潮，台灣還未正式上映前，觀眾都已知道該片在香港創了華語片的票房紀錄。但港片當時在台灣已經處於低谷，曾是賣座大牌的周星馳也很難挽回情勢，《少林足球》在台灣的反應遠不及香港。《少林足球》拍攝時已新聞不斷，卻不時改變方向，一會兒稱劇情在講述尼姑組足球隊的故事、所有獲選女星要理光頭，一會兒又變成一群曾是師兄弟的中年男子、組隊參加足球賽，一會兒又有女主角趙薇半成和尚的劇照出現，搞得大家都不清楚星爺葫蘆裡想賣什麼藥。香港暑假上映大狂賣，台灣片商才決定買進並於台灣的暑末推出，對於星爺有沒辦法挽救港片在台灣景氣的頹勢，片商也不敢抱過高的期望。結果上映後，台灣觀眾的反應雖然較其他港片熱烈不少，與好萊塢大片比起來，差距依舊很明顯，那個暑假北市最賣座的《神鬼傳奇2》票房高達1.68億，而《少林足球》北市則僅1900萬，已經是整年度華人影片在台灣票房的亞軍，僅次於春節上映的成龍《特務迷城》，周星馳的表現可以算不錯，仍無法回到曾經在台灣的高峰。透過《少林足球》，周星馳讓許多台灣觀眾相信他仍是香港最會搞笑的巨星，真正吃到紅利的是之後上映的《功夫》，在美商公司發行之下，北市票房輕鬆逼近1.48億，遠超過《少林足球》，當然《功夫》拿武俠劇來開玩笑，相較台灣觀眾不太熟的足球比賽，題材是討好不少。連周星馳的力作都在台灣反應偏冷，歐美的足球片就更難被台灣觀眾青睞，上了幾部反應都不佳，片商乾脆不太安排這類型影片在戲院放映。英國喜劇《我愛貝克漢》其實在描述兩位少女的生活，影評人給予不錯評價，當年還是新秀的綺拉奈特莉也把第2女主角演得很討喜，台灣依舊沒有熱烈的反應。國際足總全力支持拍攝的《疾風禁區》3部曲電影，則連貝克漢、席丹、卡卡等名將都客串亮相，全球賣座都不如預期，顯然大多數球迷寧可看貨真價實的球賽，虛構的影片就不見得非要捧場不可了。