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韓國演員朴信惠近期雙喜臨門，不僅日前驚喜宣布懷上第二胎，連產後的復出新作也已經提前敲定，電視台官方證實她將在明年正式以《來自地獄的法官》第二季回歸螢幕。即使在孕期中，依舊展現出對演藝事業的強大企圖心！昨（1）日上午SBS電視台在首爾麻浦區舉辦了電視劇媒體日。活動中，製作公司Studio S的代表洪成昌宣布將製作SBS電視劇《來自地獄的法官》第二季，並透露：「目前正在懷孕中的演員朴信惠，明年將透過《來自地獄的法官》第二季回歸。」首次公開這個消息。《來自地獄的法官》是一部講述惡魔附身在法官身體裡，並親自對犯罪分子進行殘酷懲罰的奇幻動作劇。在兩年前播出時，憑藉著節奏明快的復仇情節、獨特的世界觀，在韓國創下了高達13.6%的驚人收視率。朴信惠在劇中顛覆以往溫柔形象，完美詮釋手段狠辣的惡魔判官「姜光娜」，如今確定原班人馬回歸，讓大批戲迷高喊期待。朴信惠在2022年與同為演員的老公崔泰俊步入禮堂，並在結婚同年順利產下第一個孩子，升格為新手媽媽。近年她一邊兼顧家庭，一邊持續推出影視作品，直到近期再度傳出懷上第二胎的好消息，進度相當迅速。根據經紀公司透露，朴信惠的第二胎寶寶預計在今年秋天出生。配合即將到來的生產期與坐月子計畫，朴信惠在今年下半年將會把公開的演藝活動調降到最低，全面暫緩緊湊的工作行程，將生活重心轉移到待產與健康管理上。等到明年身體調養完畢後，她就會立刻投入新劇的拍攝工作，以最好的狀態重回觀眾面前。