我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍今（2）日早上8時發生失事意外，1架T-34初級教練機執行模擬發動機失效航線訓練任務，在跑道北頭墜落，造成2名飛行教官殉職。立院外交國防委員會藍委徐巧芯在臉書哀悼指出，T-34機齡已經超過40年，作為老舊機型，除了零件取得和維保挑戰外，T-34並未佩戴現代軍機普遍具備的彈射座椅，一旦發生低空或突發狀況，飛行員能自救空間相當有限，呼籲新式初級教練機建案採購應加速推動，不能再拖下去。網友起底，意外殉職的41歲盧季佑中校5年前曾提到，「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯」，引發網路討論。徐巧芯說，今天空軍T-34C初級教練機發生墜毀事故，造成盧姓中校、過姓中校兩位飛官殉職，令人十分痛心，她要向兩位致上最崇高敬意，也向家屬表達最深切的慰問。同時，這次意外也再次敲響國軍飛行訓練安全的警鐘。徐巧芯表示，T-34C自1980年代服役至今，機齡已超過40年，目前僅剩30多架持續擔負空軍飛官初級訓練任務。作為老舊機型，除了面臨零件的取得與維保挑戰外，更重要的一點，T-34C並未配備現代軍機普遍具備的彈射座椅，一旦發生低空或突發狀況，飛行員能夠自救的空間相當有限。徐巧芯說，對於今天的不幸事故，國防部必須徹底調查、釐清原因；但同時也要正視另一個問題：新一代初級教練機的規劃已不能再拖延。根據國防部先前送交立法院的報告，曾規劃於2024至2029年由中科院研製新式初級教練機，作為T-34接班機種，但後續因政策及預算等因素，計畫遭到擱置，至今仍看不到具體進展。徐巧芯說，T-34預計在2033年起陸續除役，若要順利完成接裝，相關建案與採購時程應該加速推動，不能再拖下去。飛官是國家的寶貴資產，飛安不能等，建軍更不能等。空軍除了查明事故原因，更應儘速推動新一代初級教練機計畫，讓飛官在更安全、更現代化的環境下接受訓練。