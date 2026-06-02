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點名鄭麗文發言！質疑國民黨對馬英九態度異常

侵占百萬元「不用計較」？黃帝穎批立場明顯偏頗

馬英九基金會風波至今仍未平歇，前國安會秘書長金溥聰、前執行長蕭旭岑持續隔空互槓；根據《鏡週刊》最新踢爆，北京政府在得知馬辦內部爭議後，曾要求涉台系統「務必保蕭」，消息一出，立刻掀起政壇熱議。對此，律師黃帝穎質疑，如果不是中共中央下令保蕭，鄭麗文與李德維等3人小組，會如此異常輕蔑馬英九嗎？《鏡週刊》近日揭露馬英九基金會內部爭議期間，中共中央曾要求涉台系統全力協助蕭旭岑，避免相關事件影響兩岸交流布局。報導更指出，擔任調查小組發言人的李德維，在走出會議室後曾脫口表示，「不過就是一百多萬而已，沒有什麼」、「不用計較了」。黃帝穎回顧指出，5月15日曾有媒體報導，國民黨主席鄭麗文在黨內空戰培訓課程中提及，馬英九身體狀況不佳，希望他的家屬盡速安排處理，不要再讓馬英九曝光，持續成為新聞焦點。對於鄭麗文這一番喊話，也成為輿論熱議焦點黃帝穎認為，馬英九不僅是前總統，也是國民黨前主席，在未經法院做出監護或輔助宣告裁定前，依法仍具完全行為能力。鄭麗文卻公開要求家屬不要再讓馬英九上新聞，凌駕法院裁定、凌駕醫師鑑定，是誰下令國民黨待馬前主席異常輕蔑？針對基金會調查程序，黃帝穎也提出質疑，由李德維等人組成的3人調查小組，先是兩度缺席馬英九召集的董事會，隨後又在未經董事會正式審議的情況下，逕自對外宣布「蕭旭岑查無不法」，此舉程序上存在重大爭議。黃帝穎表示，若週刊報導的相關說法屬實，李德維曾私下表示「一百多萬元沒什麼」、「不用計較」，等同於將涉及百萬元的爭議視為無足輕重。他質疑，侵占金額多寡從來不是是否構成侵占罪的判斷標準，而調查小組卻似乎抱持「百萬元不算什麼」的態度，顯示「保蕭旭岑脫罪」的立場明顯。最後，黃帝穎也提到，面對3人小組異常保蕭，馬英九基金會委任會計師及律師召開記者會，不只拿出蕭旭岑收台商韓螢煥百萬元現金照，更提出會計師查核報告及律師法律意見，用會計及法律專業打臉3人小組「保蕭旭岑」的異常偏頗！