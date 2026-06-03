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芒種節氣來了！開運神招必看 請1類飲料招貴人

▲芒種節氣分享青梅、桑葚飲品或烏梅汁最具招貴人寓意，藉由廣結善緣提升人際運。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

芒種節氣「大掃除」能提升財運！2生肖必做：招財聚氣

▲芒種交節後可徹底清潔廚房灶台與門窗，尤其屬豬、屬猴女性有望帶動財運。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

2026年芒種節氣將在6月5日晚間11時48分04秒報到，命理師柯柏成表示，芒種象徵收穫與播種並行，也是轉運招貴人的重要時機。芒種節氣可以把握「送花神」、「青梅迎貴」及「居家大掃除」三大開運法，其中以分享青梅、桑葚飲品或烏梅汁最具招貴人寓意，藉由廣結善緣提升人際運。此外，芒種交節後可徹底清潔廚房灶台與門窗，尤其屬豬、屬猴女性有望帶動財運。若有轉職、加薪、談合作等規劃，也適合在節氣轉換後主動出擊，為下半年運勢提前布局。命理師柯柏成指出，芒種意指大麥、小麥等有芒作物已成熟，農民忙著搶收，同時也得趕緊播種晚穀、黍、稷等夏季作物，古人認為這是一個「忙而有得」的重要節氣。芒種節氣代表各種作物進入收成與播種的關鍵期，因此更要穩定心情，在繁忙中維持清晰步調，才能讓努力獲得回報。在傳統民俗中，芒種最具代表性的習俗之一便是「送花神」，自農曆二月二迎花神後，到了芒種便象徵春花凋謝、花神歸位。除了送花神之外，柯柏成特別推薦今年可嘗試「青梅迎貴」開運法。柯柏成表示，《三國演義》中知名的「青梅煮酒論英雄」橋段，正是發生在芒種時節。此時適逢青梅成熟季節，民眾可購買新鮮青梅或桑葚熬煮飲品與親友共享；若不方便自行製作，也能直接購買烏梅汁分送他人。柯柏成解釋，梅子具有祛暑生津的作用，而分享飲品則象徵廣結善緣、吸引貴人。而英雄之所以能成就大事，關鍵就在於懂得建立人脈與累積善緣，因此這項開運法最重要的不是獨自享用，而是透過分享形成良性的人際循環，進一步帶動貴人運。想提升財運的人，也別錯過芒種後的大掃除時機。柯柏成建議，交節氣後可安排一次徹底整理，尤其要將廚房灶台、廚房門窗等區域列為重點清潔對象。其中屬豬及屬猴的女性若特別加強整理，民俗上被認為有助於招財聚氣，提升財運能量。此外，芒種同時代表「行動與播種」的開始。柯柏成指出，這段時間最忌諱觀望與拖延，若有轉職規劃的人可盡快投遞履歷；上班族想爭取加薪、業務希望催單成交，或學生準備與教授討論論文方向，都適合把握節氣轉換後主動出擊，為未來提前布局。