台股大盤漲到4萬5千點，社群平台上也出現許多「股神」分享自己的投資收穫，有民眾在Threads表示，自己媽媽在1999年買了2張133元的台積電，後來忘記密碼，最近終於去臨櫃申請密碼，發現台積電損益率已經高達4589.53％，獲利1222多萬元，吸引眾人熱議。
買了台積電忘記帳密 27年損益率飆破4000％
原PO在Threads表示，媽媽在1999年9月30日買入2張133元的台積電，後來忘記證券戶的帳號、密碼，就一直沒開啟，也沒有去關注存股，直到最近，原PO媽媽終於臨櫃重新設定密碼，重新打開證券戶APP。
一打開證券戶APP後，原PO發現損益率超驚人，原本每股133元的台積電，在經過分割後，均價壓到50元，以2026年6月1日市價2355元來算，損益來到4589.53％，2張台積電的損益金額更是高達1222萬5399元！原PO笑說，「什麼叫做投資，就是1999年9月30日買了兩張133塊的台積電，然後忘記帳號密碼，過了27年再想起來帳號密碼是多少，是不是很輕鬆」。
眾指能有閒錢不簡單 內行提醒不適合一般人
貼文一出吸引3.1萬人按讚，有人表示，「房子頭期款有了」，還有人認為，「27年前，能拿出26萬然後就忘記的人，也不是一般人」、「首先1999要有閒錢買兩張133的台積電，本身應該就不是什麼小門小戶」，不過有其他人指出，「說真的，26萬在那時並沒有很多，那時科技業還有在發股票」、「1999年的26萬也不過就學校老師四五個月的薪水，家裡有正當工作一段時間的人都拿得出來啦，不要講得像上古時代好嗎」。
但不是每一個股票都會漲價，有其他人笑說，「上一個買宏達電的股友不敢想起密碼」、「事實證明不是每支蓋牌都會賺」，也有內行民眾認為，「這種才不是適合一般人的投資！連專業機構都很難預測10年後的需求與題材了，更遑論20年後，運氣好壓了台積電，要是當初壓宏達電呢？壓一支股票20年的風險其實很大」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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原PO在Threads表示，媽媽在1999年9月30日買入2張133元的台積電，後來忘記證券戶的帳號、密碼，就一直沒開啟，也沒有去關注存股，直到最近，原PO媽媽終於臨櫃重新設定密碼，重新打開證券戶APP。
一打開證券戶APP後，原PO發現損益率超驚人，原本每股133元的台積電，在經過分割後，均價壓到50元，以2026年6月1日市價2355元來算，損益來到4589.53％，2張台積電的損益金額更是高達1222萬5399元！原PO笑說，「什麼叫做投資，就是1999年9月30日買了兩張133塊的台積電，然後忘記帳號密碼，過了27年再想起來帳號密碼是多少，是不是很輕鬆」。
眾指能有閒錢不簡單 內行提醒不適合一般人
貼文一出吸引3.1萬人按讚，有人表示，「房子頭期款有了」，還有人認為，「27年前，能拿出26萬然後就忘記的人，也不是一般人」、「首先1999要有閒錢買兩張133的台積電，本身應該就不是什麼小門小戶」，不過有其他人指出，「說真的，26萬在那時並沒有很多，那時科技業還有在發股票」、「1999年的26萬也不過就學校老師四五個月的薪水，家裡有正當工作一段時間的人都拿得出來啦，不要講得像上古時代好嗎」。
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