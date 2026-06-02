我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟本季戰績不佳，今（2）日驚傳人事大地震，根據《NOWNEWS》專欄作家王翊亘「X」上最新消息，球團將調整球團後勤人事，領隊將由彭政閔出任，正式負責球隊戰力安排。（圖／中信兄弟提供）

▲彭政閔的職棒生涯成就輝煌，不僅在球隊時期助兄弟象拿下多次總冠軍，更在個人獎項上創下諸多聯盟紀錄。（圖／兄弟提供）

時期 擔任職務 球員時期 (2001–2019) 效力兄弟象 / 中信兄弟，擔任外野手、一壘手、指定打擊 行政/農場時期 (2020–2023) 中信兄弟副領隊兼農場總監 總教練時期 (2023–2023) 中信兄弟一軍總教練 農場培育時期 (2024–) 中信兄弟二軍總教練兼農場主管 國際賽經歷 (2024) 擔任世界棒球12強賽中華成棒隊打擊教練

▲彭政閔之所以能從傳奇球星順利轉型為球團要角，在於他不僅擁有頂尖的數據，更具備極強的人格魅力。（兄弟提供）

被球迷暱稱為「恰恰」的彭政閔，是台灣棒球史上最具代表性的傳奇球星之一。在退役之後，從場上無堅不摧的「火星恰」，開始成為中信兄弟球團領隊的管理者，經過多年經驗積累，今日球團宣布他將擔任領隊一職。《NOWNEWS》也整理彭政閔的職棒生涯與職涯第二階段轉型歷程，提供讀者參考。彭政閔出生於1978年，為高雄市前鎮區人，於2001年以選秀狀元之姿加盟兄弟象隊，開啟長達19年的職業選手生涯。身為「二代象」黃金世代的核心，他不僅以極高的自律與精湛的打擊技巧聞名，更以內斂、謙遜的球風，深受球迷喜愛。彭政閔右投右打，生涯安打數高達2044支，生涯全壘打數為192支，生涯打擊率達到3成33生涯，打點則有1096分，彭政閔年輕時期是超級重砲，而隨著年紀增長，其推打的技巧也越來越好。彭政閔的職棒生涯成就輝煌，不僅在球隊時期助兄弟象拿下多次總冠軍，更在個人獎項上創下諸多聯盟紀錄，其職業生涯打擊率高達3成33，且曾創下中職史上最多次（5次）獲得年度打擊王的紀錄。生涯累計2044支安打及1126次保送，皆位居中職史上前段班，展現其極高的上壘能力。另外，「恰恰」自新人年起，他連續16年入選明星賽，並蟬聯15屆明星賽人氣王，是中職史上最高紀錄保持人。彭政閔曾達成「千安、百轟、兩百盜」的罕見壯舉，更於2026年正式入選臺灣棒球名人堂。在卸下選手身份後，彭政閔持續深耕棒球專業，其職務軌跡如下：彭政閔之所以能從傳奇球星順利轉型為球團要角，在於他不僅擁有頂尖的數據，更具備極強的人格魅力。他在假球風暴頻傳的中職低潮時期，始終堅守原則，成為清廉形象的代表，甚至在引退時獲得國際棒壘球總會（WBSC）撰文致敬，稱其為「場外偉大的慈善家」。隨著中信兄弟近期面臨重大人事更迭，傳出彭政閔將接任領隊的消息，外界普遍認為這不僅是對他棒球智商的信任，更是球團對他多年來在農場經營與領袖精神的極大肯定。這位曾經兩萬球迷環繞的黃衫英雄，正準備以全新的角色，帶領球隊邁向下一階段的輝煌。