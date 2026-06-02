我是廣告 請繼續往下閱讀

追思文字道盡師徒情誼 「天佑空軍」成遺憾註解

空軍岡山基地一架T-34初級教練機（機號3414）今（2）日上午執行模擬發動機失效訓練時，於8時08分在跑道北端不明原因墜毀，造成41歲盧季佑中校、46歲過俊男中校不幸殉職。而在2021年一架F-5E戰機失事，殉職的中尉羅尚樺正是盧季佑的得意門生，當時盧季佑還曾寫下「天佑空軍」悼念，如今卻成為令人唏噓的呼應。初步了解，該架T-34教練機當時正在進行模擬發動機失效科目訓練，卻在跑道北頭突然墜落，事故原因仍待後續調查釐清。空軍司令部表示，事發後已立即啟動應變機制，並成立專案小組，全面調查事故原因，同時也將針對訓練安全流程進行全面檢視，防止類似事件再次發生。其實，盧季佑中校的飛行生涯，也曾與另一場空軍悲劇交錯。2021年3月22日，F-5E戰機在屏東外海訓練時發生擦撞墜海事故，造成26歲中尉羅尚樺殉職。當時，盧季佑正是羅尚樺的入門教官，對這名學生寄予厚望，因此他始終難以釋懷羅尚樺離世的事實。在2022年1月空軍再度發生飛安事件後，盧季佑曾在社群發文悼念羅尚樺，表示自己在追思場合難掩悲痛，回憶2人共同經歷的飛行訓練歷程，是外人難以理解的深刻記憶。他也曾坦言，曾反覆思索是否當初應將學生淘汰，但最終仍認為對方表現優秀、沒有理由離開飛行訓練體系。文末更留下「我想念你」與「天佑空軍」等字句，令人為之鼻酸。如今，當年寫下「天佑空軍」悼念學生的盧季佑中校，也在訓練任務中殉職，消息令人震驚與悲痛。總統已指示國防部成立專案小組，盡速查明失事原因，全面檢討飛安制度，並妥善協助家屬處理後事，給予盧季佑中校、過俊男中校2位殉職英雄應有的尊重。