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▲連戰二媳婦路永佳（中）自創保養品排，好姐妹廖家儀（右）、主播張齡予（左）都來站台力挺。（圖／記者邱曾其攝影）

國民黨前主席連戰的二媳婦路永佳今（2）日出席她的自創精油品牌的發表會，好友廖家儀、主播張齡予懷著二胎現身站台。路永佳在現場爆料，當媽媽不是一件容易的事，自己好正值青春期大兒子最近才有爭執，讓她氣得要兒子去當流浪漢，結果兒子真的在下著雨的夜晚出走了，但很快地劇情就神展開，兒子還是回來了，路永佳也才鬆了一口氣。路永佳表示，現在小孩受到手機短影音影響，經常對未來感到迷茫，問話也總是冷淡回應。某天她跟還兒子談到，要多思考未來、培養獨立想法，兒子回答：「我什麼都不想做，只想待在家。」這句話讓路永佳理智線斷線，放話嗆：「既然你什麼都不要做，以後沒辦法養自己，不然你出去當流浪漢行了。」沒想到兒子真的接招說好，就在晚上11點、外頭下大雨的時狀態，開門離家出走。路永佳當下也傻眼，沒想到兒子會這樣，但她也告訴自己，絕對不能妥協去哄兒子回來，這樣以後會很難對話。結果兒子在一個半小時過後，全身溼透地回來了，才結束這場家庭革命。路永佳表示，老公連勝武對這件事情完全不參與、不介入，主要是不干涉太太教育小孩，不然會讓太太失去立場，阿公連戰、阿嬤連方瑀到現在也都還不知道。最近連勝武帶小孩出國一週，對和孩子溝通也很有心得，他們夫妻倆的想法是，希望對孩子還是要以正向的鼓勵為原則，這是夫妻倆的共識。