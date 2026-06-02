日本國民天團嵐（Arashi）5月31日於東京巨蛋舉辦告別演唱會，為長達26年半的團體活動正式畫下句點。這場寫下歷史一刻的演唱會5萬名粉絲朝聖，卻也引來不肖份子鑽漏洞，試圖闖入。日本警方表示，有3名男子涉嫌在當天非法闖入東京巨蛋觀看演唱會，當場遭到日本警方逮捕。
根據日本放送協會報導，據日本警視廳調查，遭逮捕的3名嫌犯分別為兩名居住在東京都內的20多歲男子，以及一名70多歲的公司高層主管。警方指出，3人涉嫌於5月31日晚間，在嵐東京巨蛋舉辦巡迴演唱會最終場期間，未經許可進入場館。
其中，一名25歲男性兼職員工涉嫌利用過去曾在東京巨蛋打工時取得的外包廠商工作證，從工作人員專用出入口混入場館。另一名20多歲男子則在未持有門票的情況下，尾隨一般觀眾進入會場。
另一名70多歲的公司主管則是頭戴安全帽、假扮施工人員，並從相關工作人員出入口進入場館，企圖規避安檢與身分查核。
據悉，3人進入會場後觀看演出，並拍攝照片及影片，由於行跡可疑，引起現場警衛注意，最終遭保全人員當場制伏並移交警方處理。
調查期間，3名嫌犯均坦承犯行。其中兩名20多歲男子供稱，「只是想看嵐的演唱會」；而70多歲嫌犯則表示，自己拍攝現場照片的目的是為了日後出售獲利。
警視廳目前正進一步調查3人如何取得相關通行資訊，以及是否涉及其他非法入場行為。
嵐是日本最具代表性的國民偶像團體之一，其演唱會門票向來一票難求。本次東京巨蛋最終場演出吸引大批歌迷到場，也讓場館維安工作面臨嚴格考驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，一名25歲男性兼職員工涉嫌利用過去曾在東京巨蛋打工時取得的外包廠商工作證，從工作人員專用出入口混入場館。另一名20多歲男子則在未持有門票的情況下，尾隨一般觀眾進入會場。
另一名70多歲的公司主管則是頭戴安全帽、假扮施工人員，並從相關工作人員出入口進入場館，企圖規避安檢與身分查核。
據悉，3人進入會場後觀看演出，並拍攝照片及影片，由於行跡可疑，引起現場警衛注意，最終遭保全人員當場制伏並移交警方處理。
調查期間，3名嫌犯均坦承犯行。其中兩名20多歲男子供稱，「只是想看嵐的演唱會」；而70多歲嫌犯則表示，自己拍攝現場照片的目的是為了日後出售獲利。
警視廳目前正進一步調查3人如何取得相關通行資訊，以及是否涉及其他非法入場行為。
嵐是日本最具代表性的國民偶像團體之一，其演唱會門票向來一票難求。本次東京巨蛋最終場演出吸引大批歌迷到場，也讓場館維安工作面臨嚴格考驗。