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效力於日本職棒（NPB）阪神虎隊的強打佐藤輝明，今年賽季迎來大爆發。近日一項涵蓋全球職棒聯盟的進階數據統計顯示，佐藤輝明的綜合貢獻值（WAR）竟然壓過了正在大聯盟橫掃各方的道奇隊巨星大谷翔平，高居世界第一。這項超狂數據被轉貼至美國社群後，隨即引發全美球迷瘋狂暴動，紛紛高喊：「快點挑戰大聯盟。」美國知名棒球節目《WBC Central》的主持人斯普拉德林（Shawn Spradling），在個人X上分享了截至6月1日為止的「全球職棒球員WAR（勝利貢獻值）」最新排行榜。這項指標綜合評估了球員在進攻、防守與跑壘端，能為球隊多帶來幾場勝利，是當今棒球界最具說服力的全能數據。根據這份橫跨大聯盟（MLB）、日本職棒（NPB）及韓國職棒（KBO）等世界頂級聯賽的榜單顯示，阪神虎隊的佐藤輝明目前正以高達3.9的WAR值，傲視全球棒壇、高居世界第一。這項數據直接超越了在大聯盟賽場上投打雙棲、繳出3.7WAR值的大谷翔平。而在這份榜單的3至5名，依序是堪薩斯皇家隊的游擊巨星小威特（Bobby Witt Jr.）的3.5、費城人隊強投桑切斯（Cristopher Sánchez）的3.3以及韓職三星獅隊的外籍強投朱拉多（Ariel Jurado）的3.1。更驚人的是，在世界前16強的頂尖名單中，日職僅有佐藤輝明一人孤軍殺入，完全成了他個人的紀錄秀。佐藤輝明今年徹底破繭而出，打出鬼神一般的宰制級賽季。截至5月31日為止，他代表阪神虎出賽52場，繳出.370的超高打擊率、炸裂14發全壘打，並進帳39分打點，近乎無解的火力完全宰制了日職賽場。這項史詩級的表現被美國媒體曝光後，立刻引發了大聯盟球迷與球探的熱烈討論，美網紛紛留言大讚：「佐藤毫無疑問是目前世界上最強的打者之一！」、 「拜託佐藤也來道奇隊吧，跟大谷、山本合體！」 「如果他今年冬天透過入札制度挑戰美職，大聯盟球隊絕對會開出無法想像的天價巨額合約。」 「我已經等不及看佐藤搬到美國，單季狂轟40發全壘打了！」過去佐藤輝明就曾公開表達過未來挑戰大聯盟舞台的夢想。日前也才剛有美媒報導傳出道奇隊近期已將雷達鎖定在阪神虎隊的當家重砲手佐藤輝明身上，此外洋基、小熊等10支大聯盟球隊的球探都曾遠赴日職，密切關注佐藤輝明的一舉一動。