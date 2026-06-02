LINE貼圖將自7月1日起漲價，最高暴增40%別哭，到6月5日中午12時前都還有「1折貼圖」可買，每組只要新台幣6元，且能永久使用！不想花錢沒關係，本周免費貼圖更新，LINE官方貼圖小舖今（2）日上架3組免費貼圖，最長可用半年之久。《NOWNEWS今日新聞》另外挖出架上沒有的隱藏版貼圖「胖狗狗」，合計16組貼圖全部不用錢，快下載最新早安圖、晚安圖。  

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🟡LINE「1折貼圖」活動資訊
優惠時間：5月29日至6月5日中午12時
優惠內容：32組貼圖、表情貼限時1折
優惠價格：每組10枚代幣（約新台幣6元）
1折貼圖連結：https://lin.ee/skn1alS 

▲LINE「1折貼圖」只要6元即可下載、永久使用，共有32組人氣貼圖、表情貼限時優惠。（圖／翻攝畫面）
▲LINE「1折貼圖」只要6元即可下載、永久使用，共有32組人氣貼圖、表情貼限時優惠。（圖／翻攝畫面）
🟡「免費貼圖小舖」6月2日最新上架

📍郵政寶寶×波波鴿 臺語嘛會通（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/02
使用效期：180天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「郵政寶寶×波波鴿 臺語嘛會通」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「郵政寶寶×波波鴿 臺語嘛會通」。（圖／取自LINE）
📍舞臺守護者！保佑節目演出順利的走獸們！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/16
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「舞臺守護者！保佑節目演出順利的走獸們！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「舞臺守護者！保佑節目演出順利的走獸們！」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV｜天竺鼠布丁（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/01
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE TV｜天竺鼠布丁」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV｜天竺鼠布丁」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區   

📍LINE購物夯話題×魚米日常-胖狗狗來了（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/27
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×魚米日常-胖狗狗來了」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×魚米日常-胖狗狗來了」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/13
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/07
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 椒滴滴」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 椒滴滴」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部」。（圖／取自LINE）
📍COCO BEACH 摯友限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」2026年6月免費貼圖整理

📍GUCCI 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「GUCCI 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「GUCCI 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍momo co的家庭日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「momo co的家庭日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「momo co的家庭日常」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！」。（圖／取自LINE）
📍阿妹仔佮阿弟仔的台語生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 赤柴島由（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 赤柴島由」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 赤柴島由」。（圖／取自LINE）
📍早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 啦咪熊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啦咪熊」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啦咪熊」。（圖／取自LINE）
📍LINE GO × 恐龍的房間（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/04
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE GO × 恐龍的房間」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × 恐龍的房間」。（圖／取自LINE）
▲LINE貼圖自2026年7月1日起漲價，漲幅最高達40%。（圖／AI生成／記者黃韻文監製）
▲LINE貼圖自2026年7月1日起漲價，漲幅最高達40%。（圖／AI生成／記者黃韻文監製）
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黃韻文編輯記者

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媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...