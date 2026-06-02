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▲姑慕·巴紹（如圖）剃完頭後不忘感謝媽媽，把她的頭型顧得很好，現在頂著光頭也能帥氣。（圖／翻攝自姑慕·巴紹臉書）

去年拿下金曲獎最佳原住民歌手獎的姑慕．巴紹，日前她突然在社群平台發布一支剃光頭髮的影片，自爆在今年4月中不幸確診乳癌2B期。她表示，一開始回到家常看著孩子以淚洗面、無法入眠，在第二次化療結束後她決定剃光頭髮，邊剃時也邊落淚，目前還剩下20次化療，她也為自己加油打氣，深信自己已走向痊癒的路上。為了迎接接下來漫長的化療挑戰，姑慕．巴紹找來好友阿德幫忙，剃去一頭長髮。在曝光的短影音中，她看著落下的髮絲，依然忍不住內心的情緒邊剃邊大哭，讓粉絲看了萬分心疼。不過，她也隨即擦乾眼淚，秀出自己全新的帥氣平頭造型，也鼓勵自己：「我媽媽把我的頭型顧得真漂亮，換個髮型我也變帥氣。」姑慕．巴紹表示，現在的她，每個早晨張開眼睛，都會先為自己的每一口呼吸、為還能努力的時間，甚至為失去與逆境表達感謝。她深深相信，「苦難是化了妝的祝福，當上帝為你關了一扇門，同時也會為你開一扇窗。」姑慕．巴紹回憶，一開始在診間聽見醫生說明確診乳癌時，表面上雖然淡定平靜，但一回到家後，所有的擔憂與焦慮瞬間排山倒海湧上心頭。身為單親媽媽的她，在發病第一週的每個夜晚，看著熟睡的孩子，常常獨自以淚洗面。過去她曾陪伴家中三位罹癌的家人，沒想到換成自己上戰場。她回憶，在化療前準備安裝人工血管那天，躺在手術室裡，打麻藥和裝置的過程中因為身體太過疼痛，眼淚止不住地一直流，直到感受到教會弟兄姊妹和親友的強大集氣禱告，心中才逐漸平復，開始學著完全放下、停止自責。經歷了一個多月來的抗癌，姑慕．巴紹特別感謝這陣子既定活動廠商的包容與諒解，以及身邊所有代禱勇士與貴人。她也以自身經歷溫暖喊話所有正在經歷低谷的癌友：「現今醫療發達，癌症已非絕症。積極治療、調整飲食與生活作息、並擁有堅定的信念，一定有痊癒的機會。」她也提醒大眾：「健康不是第一，但是『唯一』。」 承諾自己會保持對未來的盼望，早期發現、早期治療，並向粉絲相約在痊癒的終點相見，粉絲也紛紛留言，為她加油打氣。