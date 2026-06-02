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▲陳哲遠（左圖）、吳謹言在朝堂上展開一內一外的合作，兩人既是君臣也是盟友，在權謀鬥爭與解開陰謀的過程中產生深刻的禁忌之戀。（圖／翻攝自江山為聘官微）

中國新生代男神陳哲遠以劇集《偷偷藏不住》、《一笑隨歌》成為流量小生，他和吳謹言主演的新劇《江山為聘》最新預告日前曝光，至今累計227萬瀏覽次數，陳哲遠飾演少年帝王「英寡」，吳謹言演出出身市井的孤女「孟廷輝」，兩人從互相利用的君臣，一路扶持共譜虐戀，片中都以原音念台詞，不後期配音，讓劇迷大讚：「霸氣十足」、「原聲台詞好震撼！」吳謹言飾演的市井孤女「孟廷輝」，憑著頂尖才學成為大寧王朝首位三元及第的女狀元，入主察聞院，與陳哲遠飾演「英寡」的在朝堂上展開一內一外的合作，兩人既是君臣也是盟友，在權謀鬥爭與解開陰謀的過程中產生深刻的禁忌之戀，預告片中，吳謹言和陳哲遠都有極為戲劇化的對白，字字句句鏗鏘有力、張力十足。劇迷看了最新預告一面倒給予好評，直呼期待值破表：「這一局，看吳謹言詮釋獨當一面的大女主，執掌風雲，驚豔全場」、「陳哲遠的原聲台詞絕了」、「片花真不錯耶，越來越期待了」、「期待陳哲遠！台詞太牛了」、「已經迫不及待想聽陳哲遠的原聲台詞了」、「英寡太帥了！」古裝權謀劇《江山為聘》改編自行煙煙的同名小說（又名《吾皇萬歲萬萬歲》），故事講述市井孤女孟廷輝憑藉卓越才學成為大寧首位女狀元並入主察聞院，與少年帝王英寡強強聯手掃蕩朝野奸佞，從禁忌的君臣關係發展為並肩守護天下的動人愛情。本劇預計將於2026年播出，確切的定檔日期待官方公布。