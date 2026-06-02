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岡山基地1架T-34型教練機，今（2）日上午8時許在執行模擬發動機失效航線訓練任務時，不慎於跑道墜落，造成2名飛官殉職，對此有外界質疑教練機服役超過40年，機型老舊。立委王定宇則說，所有飛機、戰鬥機與訓練機都有其年限，零件與維保都一定在時限內，沒有所謂零件過期或料件老舊，不會有這個事情，「所有的維保，都在時間跟品質的要求之上」，所有失事的原因，就交由專業的單位判斷，外界不用過多的預測，這才是對空軍英雄最大的尊重。對於2飛官執行任務失事殉職，王定宇表示，這對國家來說是非常難過的一件事，是重大的損失。對於飛行員家屬來講，是一個無法彌補的傷害，覺得非常難過，剛剛也與空軍聯絡，空軍司令已經立刻南下，軍中會好好照顧袍澤家屬，希望能盡最大的力量，安慰家屬。王定宇說，至於是什麼樣的因素所致，通常不外乎機件、人為或天候，這部分要尊重飛安單位調查，任何預測對於不幸為國殉難的飛官來講，都是不公平。至於坊間傳言飛機老舊等，王定宇說，如果了解飛行部隊就曉得，所有的飛機、戰鬥機與訓練機都有其年限，也就是所有的零件、維保都一定在時限內，沒有所謂的零件過期或料件老舊，不會有這個事情，「所有的維保，都在時間跟品質的要求之上」。王定宇說，另T-34雖然是比較早的飛機，但還沒有超過全壽期，全壽期大概在1萬6千小時到2萬小時之間。目前T-34並沒有超過全壽期。大概是中壽期多一點，所以以時間上來講，這台飛機並不老舊，以飛機的維護保養來說，所有定期更換件與維保等，都是如期如質正常來運作。王定宇重申，飛機是什麽原因導致失事，還是交由飛安相關調查小組來進行比較妥當，很遺憾國家痛失英才。而對家屬來說，是一位親人再也無法回家，這種傷痛很難彌補，希望眷屬能夠得到軍方最大的照顧跟安慰。最後強調，所有失事的原因，就交由專業的單位判斷，外界不用過多的預測，這才是對空軍英雄最大的尊重。