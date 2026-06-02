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▲橘子集團的Vyin擁有「懂需求、會推薦、可控管、更進化」四大核心能力。（圖／記者朱永強攝)

Vyin AI是什麼？橘子集團旗下AI科技品牌

Vyin RIS可以做什麼？從導購到數據分析

▲Vyin後台可彙整顧客互動資料，導入GenBI分析助手，可用自然語言直接提問。（圖／記者朱永強攝）

現場實測藥局機器人 問喉嚨痛會先追問症狀

▲Vyin可以成為藥局的幫手，用自然語言詢問症狀，就能提供初步的用藥資訊。（圖／記者朱永強攝）

賣場機器人更直覺！想買氣泡飲直接帶路到貨架

▲AI機器人可化身購物幫手，協助消費者尋找特定商品、查詢促銷活動，甚至提供商品位置引導。（圖／記者朱永強攝）

後台才是關鍵！看懂消費者「為何買、為何不買」

首波搭載女媧創造機型 搶攻藥局、賣場商機

▲橘子集團策略長暨Vyin AI負責人陳冠宇表示，Vyin AI預計2026年下半年完成首批PoC落地。（圖／記者朱永強攝）

在實際消費場景中，具備更強的需求理解能力，舉例來說，像是去藥局針對不適症狀詢問Vyin，能獲得初步用藥資訊與商品建議，到便利商店也能請機器人帶路找商品，對於商家來說，可在後台看到購買輪廓，提高選品能力。Vyin AI是橘子集團旗下專注於機器人商業智慧（Robotic Commercial Intelligence）的AI科技品牌，目標是在零售消費場景中，打造具備銷售能力的AI機器人。Vyin AI核心產品Vyin RIS整合擬真語音互動、決策引擎、推薦系統與多模態數據分析技術，目標是在可控成本架構下，協助服務型機器人建立可持續的商業模式，Vyin RIS就像裝進機器人裡的「AI銷售大腦」。《NOWNEWS今日新聞》記者在COMPUTEX現場直擊，實際體驗藥局應用情境，AI機器人化身健康小助理，當詢問「早上起來喉嚨不太舒服，是不是快感冒了？」機器人會先從症狀判斷，說明喉嚨不適可能是感冒徵兆之一，並補充常見症狀可能包括喉嚨癢痛、鼻塞、流鼻水等。接著，記者再表示想找感冒藥，機器人會進一步追問是否還有鼻塞、咳嗽等症狀，協助整理綜合感冒藥選項，若進一步詢問特定商品是否含咖啡因，機器人也能查詢商品成分，並可幫忙比較其他感冒藥成分。一般零售場景則更貼近日常購物，AI機器人化身購物幫手，可協助消費者尋找特定商品、查詢促銷活動，甚至提供商品位置引導。記者實際體驗時，以「外面天氣好熱，想找氣泡飲料」作為情境，機器人會先查詢商品資料，接著詢問想喝哪種口味或品牌。當消費者提出特定需求後，AI機器人可整理出不同口味的飲品選項，並讓消費者選擇要加入購物清單的品項。當詢問「可以帶我過去嗎？」機器人會確認商品陳列位置，並啟動移動導覽功能，實際帶領消費者前往貨架。不過，Vyin AI最值得注意的地方是後台數據分析能力，Vyin可將消費者與機器人的互動紀錄整理成摘要與分析資料，後台也導入GenBI分析助手，營運人員可用自然語言直接提問，例如：「這個月顧客最常提到哪些適應症？」系統即可快速整理分析結果與建議。橘子集團表示，Vyin RIS主打「懂需求、會推薦、可控管、更進化」四大核心能力，目前硬體為女媧創造完成機型整合，將Vyin RIS搭載於Collibot與Kebbi 3機型，推出兩大應用方案。橘子集團策略長暨Vyin AI負責人陳冠宇表示，Vyin AI預計2026年下半年完成首批PoC落地，並以顧客停留時間、品牌與商品詢問率、推薦商品轉換率等指標，驗證Vyin RIS對品牌銷售與營運的商業價值。