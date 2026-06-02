全台高溫又燒起來，今（2）日午後來到最熱時段，中央氣象署連續發布「高溫特報」，最新預警範圍已經來到12縣市，台南市玉井區觀測到39.1度全台最高溫，台北市、新北市等地也有超過37度的氣溫。
⚠️高溫資訊
📌影響時間：2日白天
📍高溫橙色38燈號：嘉義縣、臺南市
📍高溫黃色燈號：臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天環境風場轉為偏西至西南風，各地氣溫進一步升高，尤其北台灣升溫幅度相當明顯，今天全台最高溫出現在台南玉井39.1度，大台北地區高溫也普遍來到36度左右。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，隨著偏南風至西南風持續吹拂，周三、周四（6月3日至6月4日）高溫訊號依然明顯，西半部普遍炎熱，有機會出現36度以上高溫；周五（6月5日）後，西南季風帶來水氣，高溫可望隨著雲量增多及降雨發生緩解。
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📌影響時間：2日白天
📍高溫橙色38燈號：嘉義縣、臺南市
📍高溫黃色燈號：臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，隨著偏南風至西南風持續吹拂，周三、周四（6月3日至6月4日）高溫訊號依然明顯，西半部普遍炎熱，有機會出現36度以上高溫；周五（6月5日）後，西南季風帶來水氣，高溫可望隨著雲量增多及降雨發生緩解。