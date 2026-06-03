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▲關曉彤把綠茶婊千金演得很到位。（圖／翻攝自微博@耀眼）

關曉彤和李昀銳合作新戲《耀眼》正在熱播中，劇中她飾演落難千金，在故鄉扎扎亭的日子就像在數饅頭，第二集中她被蚊子咬，表哥李昀銳帶她去看醫生，結果她卻要求要吃藥、打針、消炎，腳扭傷還要找骨科會診，就連外敷藥膏都講求標籤許可證，讓李昀銳忍不住嘆氣翻白眼。關曉彤在《耀眼》中飾演落難千金晴也，因為父親生意失利，被送到故鄉扎扎亭避風頭，和沒有血緣關係的表哥邢武（李昀銳 飾）不打不相識，第二集中關曉彤被蚊子咬，先是緊張到說自己要瞎了，一不小心又從樓梯上摔下來扭傷腳，喊著要去大醫院的她，一把被李昀銳抱起來送去當地診所，出來一位什麼都能看的莊醫師，莊醫師說她右眼是睡覺壓到的，左眼是蚊子咬的，擦藥就行了，結果關曉彤開始大呼小叫，嚷嚷著要打針、吃藥、消炎。不僅如此，當她說腳也扭傷，莊醫師馬上蹲下替她看診，結果她又驚訝喊，「等等等，還是你看？這不得先拍片子？」結果莊醫師給了她一罐治跌打損傷的敷藥，她還吵著要照斷層掃描，一看藥罐上什麼標籤都沒貼，開始質疑是不是真的可以用。李昀銳看了都直翻白眼，每次當她要求「條件」時，李昀銳都會說，「扎扎亭！就這條件。」不少觀眾都誇關曉彤把綠茶婊千金演得相當到位，「這角色太適合她了」、「看了真的很欠揍」、「哇賽，好想打她，演得真好。」