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稍早傳出中信兄弟人事大地震，原領隊劉志威卸下9年職務，改由彭政閔接任領隊一職，中信育樂股份有限公司也正式發出官方聲明稿，證實此消息，文中也解釋職務更動原因，中信育樂股份有限公司（以下簡稱中信育樂）今日正式宣布旗下棒、籃球團之重大人事異動。為持續朝向更趨專業、細緻的職掌分工，全面強化集團運動產業的整體運行效率。即日起，將由彭政閔正式升任中信兄弟球團領隊，二軍總教練將由中信兄弟農場野手發展總監林明憲兼任，周思齊則接掌中信兄弟農場主管。此外，中信特攻籃球隊總經理（GM）一職，新球季也將由陳暉接任；關於中信兄弟，彭政閔原擔任二軍總教練兼農場主管，即日起正式升任領隊。未來他將全權負責中信兄弟一、二軍的團隊戰力編制及球隊體系運行。隨著彭政閔升任領隊，關於農場主管一職，中信兄弟二軍總教練則是由目前擔任農場野手發展總監的林明憲兼任。另一方面，中信特攻未來也將迎來全新管理核心。原由劉志威擔任的中信特攻籃球隊總經理職務，將正式交棒給資歷豐富的陳暉，新球季將出任中信特攻籃球隊總經理一職，統籌中信特攻籃球隊之戰力編制與體系運行。球團期許陳暉能以其專業的籃球背景與行政經驗，引領中信特攻深化團隊核心DNA，在賽場上延續強權風采。中信育樂營運長劉志威，未來將站在更宏觀的集團運動產業視角，引領中信兄弟領隊彭政閔與中信特攻總經理陳暉，並全權負責中信育樂旗下所有球團的品牌行銷、商業贊助、球場營運與整體商務運作。接下來，未來將在劉志威營運長總攬全局的策略指引下，一體化推進品牌商務之長遠佈局，並由彭政閔、周思齊、陳暉等前線專業核心團隊全力落實戰力之深耕。中信育樂將以更穩健、專業的步伐，全面深化球迷服務與觀賽價值，開創台灣職棒與職籃的全新觀賽體驗，繼續回饋廣大的球迷。