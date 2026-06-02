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中信育樂股份有限公司於今日正式宣佈旗下棒、籃球團之重大人事異動，旨在深化職業化經營模式並強化集團運動產業運行效率。此次人事案中，最受矚目的焦點為籃壇資深名將陳暉正式接任中信特攻籃球隊總經理（GM）一職，將肩負起統籌球隊戰力編制與體系運行的重任。現年48歲的陳暉，球員時期曾為台灣籃壇知名後衛，不僅曾獲超級籃球聯賽（SBL）助攻王殊榮，亦曾於2016年接掌中國文化大學籃球隊兵符，擁有深厚的籃球專業背景與豐富的行政經歷。對於此次任命，球團表示，期許陳暉能憑藉其紮實的籃球專業與管理經驗，帶領中信特攻持續深化團隊的核心DNA，在籃壇賽場上延續強權風采，為球隊帶來更成熟的戰力佈局。除了陳暉出任中信特攻總經理外，中信兄弟球團亦同步進行關鍵人事調整，中信兄弟領隊由二軍總教練兼農場主管彭政閔正式升任，未來將全權負責一、二軍的團隊戰力編制。原領隊劉志威將專任中信育樂營運長，從宏觀視角統籌旗下球團的品牌行銷、商務運作及未來長遠佈局。中信兄弟農場主管由亞洲棒球總會（BFA）會長特助周思齊接掌；二軍總教練則由農場野手發展總監林明憲兼任。中信育樂表示，本次人事異動象徵球團邁向更精準的職業化經營模式。在營運長劉志威的戰略引領下，前線專業核心團隊包含彭政閔與陳暉，將分別於棒球與籃球領域全力落實戰力深耕。集團期盼透過此次專業分工，不僅提升球隊競爭力，更能為球迷構築更高質感的運動生態圈與全方位的觀賽體驗。