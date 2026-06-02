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韓國演員池昌旭今（2）日驚傳捲入逃稅疑雲！根據韓國媒體報導指出，國家稅務總局日前對池昌旭展開了高度密集的特別稅務調查，並在發現稅務申報不當的狀況後，向池昌旭追繳高達數十億韓元（約台幣2億元）的稅金。對於突如其來的稅務風波，池昌旭所屬的經紀公司「Spring Company」在第一時間低調回應，表示目前內部正在緊急釐清與確認具體狀況中。首爾地方國稅局在今年3月前後，無預警對池昌旭展開特別稅務調查。稅務機關將焦點集中在池昌旭在國內外的所有演藝收入，仔細審查演藝酬勞的結算流程是否合法。同時，稽查人員也全面調閱了演藝公司及相關法人機構的費用憑證資料，比對各項收益的認列時間點，藉此盤查是否存在刻意隱匿收入或不合規的財務操作。經過嚴格的稅務驗證與交叉比對後，國稅局認定池昌旭方在稅務申報上存在漏稅或不當處理的狀況，因而做出了追繳大約數十億韓元巨額稅款的決定，不過相關單位目前並未對外公開明確的具體課稅金額。稅務業界的知情人士對此透露，演藝團隊在報稅時，通常會將某些花費歸類為演藝活動的必要支出，但稅務機關站在官方立場，可能會判定這些款項其實屬於個人消費，或者是法律上無法認列的報銷項目，雙方因此產生了嚴重的認知落差。由於許多藝人在爆出稅務風波後，常以「對稅法解讀有落差」或是「會計登載疏失」作為擋箭牌。專家直言，每當有明星被查出逃稅並遭到補稅時，經紀公司幾乎都會套用相同的說詞來回應社會大眾，然而在專業人士眼中，往往只是在推卸責任的強詞奪理。