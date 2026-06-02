爸媽的暑假救星來了！各家飯店針對暑期推出各式活動，像是和逸飯店·台南西門館就表示，即日起推出多個暑期住宿專案，「雙樂園放電大冒險」專案將送台南小西門「追風奇幻島」室內主題樂園門票，另也有「COZZI 小小飯店經理營」。雲品溫泉酒店日月潭也宣布2026年「雲品 Kids Power 夏令營」開放報名，主打「五星級的野奢冒險」，推出「綠色大地小野人」與「鐵人運動放電營」兩大極限主題。
和逸飯店·台南西門館多年來打造親子共遊環境，館內設有深受孩童喜愛的戶外「奇趣操場」之外，從飯店步行約 2 分鐘即可抵達台南小西門「追風奇幻島」室內主題樂園，以怪獸發電廠為主題，占地300 坪的室內遊樂空間，規劃最適合小孩放電的8大主題遊戲區。
「雙樂園放電大冒險」專案平日3999元 玩2樂園還送下午茶
預訂「雙樂園放電大冒險」住房專案，專案含早餐，可暢玩飯店COZZI卡通明星列車、電動車、沙池和室內遊憩室，加贈「台南小西門-追風奇幻島」遊玩門票2張，每張可供一位大人與一位小孩入場使用。六月再加碼推出平日限定優惠，周日至周五雙人入住只要3999元起，另加贈價值490元的Cozzi KITCHÉN「放電TOGO午茶」乙份。
「COZZI 小小飯店經理營」體驗飯店接待員、後勤人員職場
和逸飯店·台南西門館也首次推出「COZZI 小小飯店經理營」，共規劃7月16日至17日、8月13日至14日兩個梯次，每梯次皆有兩日完整的體驗行程，第一日以「星級接待員」為主題，從飯店前場服務出發；第二日則以「幕後指揮官」為主題，深入飯店後場。報名兩日完整體驗享優惠價3500元，一次解鎖飯店前後場職人體驗，6月30日前報名單日體驗，可享早鳥體驗價每人1799元。
雲品推兩梯次夏令營 四天三夜全包
雲品溫泉酒店日月潭也宣布「雲品 Kids Power 夏令營」即日起正式開放報名。今年雲品打破傳統室內營隊框架，主打「五星級的野奢冒險」，推出「綠色大地小野人」與「鐵人運動放電營」兩大極限主題。透過四天三夜的全包式營隊，讓5至12歲的孩子走出冷氣房，挑戰攀樹、抓魚、採蜜與專業鐵人三項訓練，每人2萬4000元。
「綠色大地小野人」體驗抓魚、採果 還可做菜獻給爸媽
「綠色大地小野人」營隊將於7月22日至7月25日展開，課程直擊「食農教育與荒野求生」的核心，將帶領孩子走入農家與山林，親手體驗採蜜、採百香果與溪畔抓魚。白天環湖探索外來種生態危機與總統魚復育，夜晚有森林夜觀尋訪獨角仙。營隊最終將由孩子們運用親手採集的食材，化身主廚與餐廳經理，為前來參加結業式的父母端上一桌專屬的「野食餐桌」。
8月4日至8月7日則推出「鐵人運動放電營」，攜手專業三鐵運動團隊「WayPoint鐵人工廠」，由國家級教練親自帶領，將跑步、攀樹、游泳、單車與肢體敏捷訓練融入四天三夜的挑戰中，營隊更巧妙結合在地生態，安排學員走訪南投集集野生動物急救站擔任「動物守護者」，並體驗傳統控窯與手洗愛玉。
雲品提到，凡營隊期間家長入住雲品溫泉酒店，即可享專屬9折優惠。2026「雲品 Kids Power 夏令營」即日起至7月15日開放報名，每梯次極限量20個名額。
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預訂「雙樂園放電大冒險」住房專案，專案含早餐，可暢玩飯店COZZI卡通明星列車、電動車、沙池和室內遊憩室，加贈「台南小西門-追風奇幻島」遊玩門票2張，每張可供一位大人與一位小孩入場使用。六月再加碼推出平日限定優惠，周日至周五雙人入住只要3999元起，另加贈價值490元的Cozzi KITCHÉN「放電TOGO午茶」乙份。
「COZZI 小小飯店經理營」體驗飯店接待員、後勤人員職場
和逸飯店·台南西門館也首次推出「COZZI 小小飯店經理營」，共規劃7月16日至17日、8月13日至14日兩個梯次，每梯次皆有兩日完整的體驗行程，第一日以「星級接待員」為主題，從飯店前場服務出發；第二日則以「幕後指揮官」為主題，深入飯店後場。報名兩日完整體驗享優惠價3500元，一次解鎖飯店前後場職人體驗，6月30日前報名單日體驗，可享早鳥體驗價每人1799元。
雲品溫泉酒店日月潭也宣布「雲品 Kids Power 夏令營」即日起正式開放報名。今年雲品打破傳統室內營隊框架，主打「五星級的野奢冒險」，推出「綠色大地小野人」與「鐵人運動放電營」兩大極限主題。透過四天三夜的全包式營隊，讓5至12歲的孩子走出冷氣房，挑戰攀樹、抓魚、採蜜與專業鐵人三項訓練，每人2萬4000元。
「綠色大地小野人」體驗抓魚、採果 還可做菜獻給爸媽
「綠色大地小野人」營隊將於7月22日至7月25日展開，課程直擊「食農教育與荒野求生」的核心，將帶領孩子走入農家與山林，親手體驗採蜜、採百香果與溪畔抓魚。白天環湖探索外來種生態危機與總統魚復育，夜晚有森林夜觀尋訪獨角仙。營隊最終將由孩子們運用親手採集的食材，化身主廚與餐廳經理，為前來參加結業式的父母端上一桌專屬的「野食餐桌」。
雲品提到，凡營隊期間家長入住雲品溫泉酒店，即可享專屬9折優惠。2026「雲品 Kids Power 夏令營」即日起至7月15日開放報名，每梯次極限量20個名額。