空軍1架T-34C型教練機（機號3414）今（2）日執行「模擬發動機失效航線」訓練任務，卻於早上8點08分在在官校跑道北頭失事墜毀，空軍司令部證實，中校盧季佑及中校過俊男在此次意外中殉職，而機體墜毀後燃燒，導致2人身上都有燒焦痕跡，盧季佑遺體摔到附近草坪，過俊男遺體則受困機艙。

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這次訓練由41歲的盧季佑今坐在前座負責執飛，46歲的過俊男中校則擔任後座考核官，2人遺體身上都有燒焦痕跡。墜機瞬間，盧季佑彈射出艙，重摔在附近草坪上，因身上帶有名牌，救護人員很快確認其身分。而墜毀後機體起火燃燒，過俊男中校的遺體一度受困機艙內，因機體燃燒導致辨識不易，軍方為避免破壞遺體，採謹慎方式拆解殘骸，約花6小時才在下午順利移出。同袍隨後列隊致敬送行，2人遺體也送往高雄殯儀館。

警消獲報後立即趕往現場，事發後數小時仍有消防人員待命，現場草坪留下大片燒焦痕跡；也有民眾上班途中目擊濃煙，在網路上直呼，遠遠看見黑煙就覺得不對勁。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...