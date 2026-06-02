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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（1日）晚間舉辦「韓國夥伴之夜」，邀請SK海力士、三星電子等韓國科技大廠高層，在台北大安區的熱炒店聚餐。選擇熱炒店作為企業巨頭聚餐地點，讓韓媒也有些震驚，因為這些大人物來到的餐廳，每道菜價位竟僅約5000韓元左右。根據韓國每日經濟新聞報導，黃仁勳 在台灣與韓國主要企業人士會面的地點，並非高級宴會廳，而是一家每道菜價格僅約5000韓元左右的當地巷弄店家，此事成為話題。黃仁勳於1日在台北邀請約30名韓國大型企業相關人士，舉辦了「Korea Partner Night（韓國夥伴之夜）」活動。地點位於台北市大安區的台式「品鱻海鮮熱炒店」。該餐廳販售的每盤菜價格約在台幣一百多元左右，換算約5千多韓元，韓媒認為，他邀請韓國企業人士到常去的熱炒店聚餐，展現了親近與友好的態度。出席此次聚會的包括SK海力士執行長郭魯正、三星電子記憶體事業部副總裁金在俊、LG 科技園行政總裁鄭秀憲、斗山機器人代表金珉杓、Naver Cloud執行長金裕元等韓國IT產業重量級人士。此外，為了招待韓國合作夥伴，輝達還在每張餐桌上準備了韓國燒酒。黃仁勳表示，「韓國在輝達生態系中占有非常重要的地位。我們不僅在半導體晶片領域合作，也在DRAM領域合作，並且在科學研究、機器人以及AI工廠等領域共同發展。未來還有許多工作需要一起完成」；對於是否考慮在韓國進行具體投資，他回答「我認為機器人技術非常重要。希望輝達也能為韓國機器人產業的發展作出貢獻」。至於結束台灣行程後即將展開的訪韓計畫，黃仁勳表示，「今年下半年以及明年，對輝達和韓國而言都將是非常忙碌的時期，因此需要提前做好準備。韓國有許多優秀的朋友，長期以來一直支持我們。我計畫前往韓國，向他們表達祝賀與感謝。」韓媒報導，黃仁勳也透露，此行前往韓國，最重要的目的是親自向韓國合作夥伴表達感謝和祝賀，同時表達了他對韓國美食的喜愛，並期待吃炸雞、人參雞湯和五花肉等餐廳。事實上，此次在台北與韓國企業高層餐敘，只是率先預熱，已有多家韓媒披露，黃仁勳前往首爾後，也將在聖水洞或弘大的烤五花肉餐廳與三星和SK海力士等科技大廠執行長聚餐。