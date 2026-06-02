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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週各星座運勢走向兩極，表示，金牛、巨蟹與處女座迎來財星高照的強運，皆有賺取大筆金錢的絕佳機會，處女座更有望脫單。然而，也提醒，獅子座需格外提防小人言語攻擊與衝突；天秤、射手與水瓶則運勢較為慘澹，恐面臨破財或工作感情雙雙落空的窘境。愛情方面，雙子與摩羯本週多為單戀或遭冷淡，在人際溝通上需多加留意。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週愛情方面小心對方害羞冷淡你、逃避你，也要注意潛在的第三者。◾ 工作、事業運：小心破財，雖然別人對你評價很好，但業績還是不佳。◾ 愛情、桃花運：有對象的話，對方覺得你是他的菜，但你可能不是很想搭理，而且對方有諸多消失的原因，有可能非單身、有其他對象。本週運勢重點：工作、愛情這週運勢極佳，尤其是愛情、金錢方面。◾ 工作、事業運：有賺大筆金錢的機會。◾ 愛情、桃花運：有復合運。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心有點苦喔，對方完全沒有回應。◾ 工作、事業運：想要機會、業績的一定會有。◾ 愛情、桃花運：對方完全冷淡剩下你。本週運勢重點：工作這週工作方面運勢極好，錢賺多多，荷包很滿。◾ 工作、事業運：有賺大筆金錢的機會，雖然對方還是會猶豫再三。◾ 愛情、桃花運：感情穩定，但是對方有考慮其他對象。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週工作方面小心遇到小人，對方衝著你來。◾ 工作、事業運：小心小人，言語衝突、攻擊。◾ 愛情、桃花運：有條件優質多人搶的對象出現，對方只鍾情你，但是小心吵架、斷聯。本週運勢重點：愛情、工作這週運勢不錯，愛情、工作讓你開心。◾ 工作、事業運：有賺大筆金錢的機會，是會讓你開心的數字。◾ 愛情、桃花運：有脫單的機會。本週運勢重點：工作、愛情這週運勢稍微慘澹一點，凡事還不成氣候。◾ 工作、事業運：有點不順，還要小心破財。◾ 愛情、桃花運：有對象的話你們還沒到交往的溫度，你會覺得沒桃花，對愛情狀態不滿意，或不喜歡現在的對象。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面有追求者出現，可惜不是你喜歡的類型。◾ 工作、事業運：有點沒機會等於沒有業績。◾ 愛情、桃花運：有追求者出現。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面有可能遇到有家室的桃花，發展無門。◾ 工作、事業運：小心賺不到錢，金主跟你無緣。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，有可能非單身。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心進退不得，對方沒有回應。◾ 工作、事業運：很努力未必有收穫。◾ 愛情、桃花運：愛情單戀中，沒任何進展。本週運勢重點：愛情這週愛情工作都有點苦喔，雙雙落空。◾ 工作、事業運：人脈人緣好不等於業績。◾ 愛情、桃花運：對方不喜歡你的話不建議等。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方視你為夢幻對象，很想進一步交往。◾ 工作、事業運：有點不順，小心破財。◾ 愛情、桃花運：有對象的話對方非常喜歡你，但是你未必。