日本足球隊動漫聯動再+1！才公開與《ONE PIECE》（航海王）世界盃重量級合作，日本足球協會（JFA）緊接著再度宣布與《我的英雄學院》展開聯動企劃。綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍等人氣角色全員換上「SAMURAI BLUE」藍武士球衣。

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日本代表隊「SAMURAI BLUE」近年持續與動漫文化聯名進行世界盃宣傳，從《BLUE LOCK 藍色監獄》、《隊長小翼》到近期的《ONE PIECE》，每次聯名都掀起不小的話題。今年更直接找來《週刊少年Jump》兩大王牌《ONE PIECE》與《我的英雄學院》接力應援，真的是「少年 Jump 最強足球宇宙」。

▲《我的英雄學院》與日本足球代表隊推出合作主視覺，以作品經典精神「PLUS ULTRA（超越極限）」結合足球熱血，為2026世界盃預熱造勢。（圖／JFA）
▲《我的英雄學院》與日本足球代表隊推出合作主視覺，以作品經典精神「PLUS ULTRA（超越極限）」結合足球熱血，為2026世界盃預熱造勢。（圖／JFA）
《我英》PLUS ULTRA 精神上場　綠谷、爆豪化身足球選手

本次《我的英雄學院》聯動主視覺以「更に向こうへ、最高の景色を」（朝更遠的地方前進，看見最棒的景色）作為主題，呼應作品核心精神「PLUS ULTRA（超越極限）」。

畫面中，綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍、霍克斯以及相澤消太等角色，全員換上象徵日本代表隊的深藍色球衣，並結合各自「個性（超能力）」展現足球姿態，整體視覺充滿熱血少年漫畫氛圍。

不少粉絲看完後紛紛直呼「日本隊真的把動漫當世界盃武器了」、「這根本動畫電影海報」、「PLUS ULTRA跟足球超搭」。

不只聯名視覺　角色球衣、限定周邊同步開賣

除了主視覺公開之外，官方也同步宣布推出「SAMURAI BLUE 官方授權商品系列」，包含角色聯名球衣、壓克力立牌、鑰匙圈、B2 掛軸、A4 透明資料夾以及緞帶磁鐵等限定商品。

其中討論度最高的，便是綠谷出久專屬的11號「DEKU」聯名球衣。官方表示，球衣將比照職業足球球衣規格打造，胸前印有JFA官方隊徽，售價為24,200日圓（含稅），其餘爆豪、轟焦凍等角色款式也預計陸續公開。

官方也預告第二波全新周邊將於6月下旬發表，讓不少粉絲開始擔心荷包失守。

▲本次聯名同步推出限定周邊商品，包含壓克力鑰匙圈、緞帶磁鐵、B2掛軸與透明資料夾等，將於日本快閃店與線上通路販售。（圖／JFA）
▲本次聯名同步推出限定周邊商品，包含壓克力鑰匙圈、緞帶磁鐵、B2掛軸與透明資料夾等，將於日本快閃店與線上通路販售。（圖／JFA）

▲綠谷出久專屬「DEKU 11號」聯名球衣正式商品化，採用日本足球代表隊官方規格設計，成為本次《我的英雄學院》× SAMURAI BLUE 最受矚目的周邊之一。（圖／JFA）
▲綠谷出久專屬「DEKU 11號」聯名球衣正式商品化，採用日本足球代表隊官方規格設計，成為本次《我的英雄學院》× SAMURAI BLUE 最受矚目的周邊之一。（圖／JFA）
日本三地快閃店接力登場　《ONE PIECE》熱潮同步延燒

配合聯名活動，官方也將於日本舉辦期間限定 POP UP STORE 快閃店，現場除了販售周邊商品外，也將設置大型主視覺看板與拍照區。

首站將於JR新宿站登場，之後陸續前往JR京都站與東京澀谷MIYASHITA PARK，預計再度掀起動漫迷與足球迷朝聖熱潮。

🟡第一彈限定周邊資訊

📌角色專屬聯名球衣（AUTHENTIC JERSEY）

📌壓克力立牌／鑰匙圈（全5款）

📌B2大型紀念掛軸

📌A4透明資料夾

📌足球文化「緞帶磁鐵」

■ 第二彈全新周邊預計6月下旬公開

🟡 線上預購時間

📌 2026年6月1日～6月12日

🟡日本實體快閃店（POP UP STORE）

📌JR新宿站：2026年6月2日～6月15日

📌JR京都站：2026年6月4日～6月22日

📌東京澀谷 MIYASHITA PARK：2026年7月9日～7月15日

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林若瑋編輯記者

宜蘭人，畢業於政大傳播所，致力於當一個記錄者。