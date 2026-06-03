日本足球隊動漫聯動再+1！才公開與《ONE PIECE》（航海王）世界盃重量級合作，日本足球協會（JFA）緊接著再度宣布與《我的英雄學院》展開聯動企劃。綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍等人氣角色全員換上「SAMURAI BLUE」藍武士球衣。
日本代表隊「SAMURAI BLUE」近年持續與動漫文化聯名進行世界盃宣傳，從《BLUE LOCK 藍色監獄》、《隊長小翼》到近期的《ONE PIECE》，每次聯名都掀起不小的話題。今年更直接找來《週刊少年Jump》兩大王牌《ONE PIECE》與《我的英雄學院》接力應援，真的是「少年 Jump 最強足球宇宙」。
《我英》PLUS ULTRA 精神上場 綠谷、爆豪化身足球選手
本次《我的英雄學院》聯動主視覺以「更に向こうへ、最高の景色を」（朝更遠的地方前進，看見最棒的景色）作為主題，呼應作品核心精神「PLUS ULTRA（超越極限）」。
畫面中，綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍、霍克斯以及相澤消太等角色，全員換上象徵日本代表隊的深藍色球衣，並結合各自「個性（超能力）」展現足球姿態，整體視覺充滿熱血少年漫畫氛圍。
不少粉絲看完後紛紛直呼「日本隊真的把動漫當世界盃武器了」、「這根本動畫電影海報」、「PLUS ULTRA跟足球超搭」。
不只聯名視覺 角色球衣、限定周邊同步開賣
除了主視覺公開之外，官方也同步宣布推出「SAMURAI BLUE 官方授權商品系列」，包含角色聯名球衣、壓克力立牌、鑰匙圈、B2 掛軸、A4 透明資料夾以及緞帶磁鐵等限定商品。
其中討論度最高的，便是綠谷出久專屬的11號「DEKU」聯名球衣。官方表示，球衣將比照職業足球球衣規格打造，胸前印有JFA官方隊徽，售價為24,200日圓（含稅），其餘爆豪、轟焦凍等角色款式也預計陸續公開。
官方也預告第二波全新周邊將於6月下旬發表，讓不少粉絲開始擔心荷包失守。
日本三地快閃店接力登場 《ONE PIECE》熱潮同步延燒
配合聯名活動，官方也將於日本舉辦期間限定 POP UP STORE 快閃店，現場除了販售周邊商品外，也將設置大型主視覺看板與拍照區。
首站將於JR新宿站登場，之後陸續前往JR京都站與東京澀谷MIYASHITA PARK，預計再度掀起動漫迷與足球迷朝聖熱潮。
🟡第一彈限定周邊資訊
📌角色專屬聯名球衣（AUTHENTIC JERSEY）
📌壓克力立牌／鑰匙圈（全5款）
📌B2大型紀念掛軸
📌A4透明資料夾
📌足球文化「緞帶磁鐵」
■ 第二彈全新周邊預計6月下旬公開
🟡 線上預購時間
📌 2026年6月1日～6月12日
🟡日本實體快閃店（POP UP STORE）
📌JR新宿站：2026年6月2日～6月15日
📌JR京都站：2026年6月4日～6月22日
📌東京澀谷 MIYASHITA PARK：2026年7月9日～7月15日
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本次《我的英雄學院》聯動主視覺以「更に向こうへ、最高の景色を」（朝更遠的地方前進，看見最棒的景色）作為主題，呼應作品核心精神「PLUS ULTRA（超越極限）」。
畫面中，綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍、霍克斯以及相澤消太等角色，全員換上象徵日本代表隊的深藍色球衣，並結合各自「個性（超能力）」展現足球姿態，整體視覺充滿熱血少年漫畫氛圍。
不少粉絲看完後紛紛直呼「日本隊真的把動漫當世界盃武器了」、「這根本動畫電影海報」、「PLUS ULTRA跟足球超搭」。
不只聯名視覺 角色球衣、限定周邊同步開賣
除了主視覺公開之外，官方也同步宣布推出「SAMURAI BLUE 官方授權商品系列」，包含角色聯名球衣、壓克力立牌、鑰匙圈、B2 掛軸、A4 透明資料夾以及緞帶磁鐵等限定商品。
其中討論度最高的，便是綠谷出久專屬的11號「DEKU」聯名球衣。官方表示，球衣將比照職業足球球衣規格打造，胸前印有JFA官方隊徽，售價為24,200日圓（含稅），其餘爆豪、轟焦凍等角色款式也預計陸續公開。
官方也預告第二波全新周邊將於6月下旬發表，讓不少粉絲開始擔心荷包失守。
配合聯名活動，官方也將於日本舉辦期間限定 POP UP STORE 快閃店，現場除了販售周邊商品外，也將設置大型主視覺看板與拍照區。
首站將於JR新宿站登場，之後陸續前往JR京都站與東京澀谷MIYASHITA PARK，預計再度掀起動漫迷與足球迷朝聖熱潮。
🟡第一彈限定周邊資訊
📌角色專屬聯名球衣（AUTHENTIC JERSEY）
📌壓克力立牌／鑰匙圈（全5款）
📌B2大型紀念掛軸
📌A4透明資料夾
📌足球文化「緞帶磁鐵」
■ 第二彈全新周邊預計6月下旬公開
🟡 線上預購時間
📌 2026年6月1日～6月12日
🟡日本實體快閃店（POP UP STORE）
📌JR新宿站：2026年6月2日～6月15日
📌JR京都站：2026年6月4日～6月22日
📌東京澀谷 MIYASHITA PARK：2026年7月9日～7月15日