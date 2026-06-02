115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，大學入學考試中心今（2）日提醒，報名作業自6月3日起至6月16日截止，考生須在期限內完成報名及繳費，逾期不受理補辦，未完成繳費也視同未完成報名，將無法參加考試。
大考中心指出，高中三年級應屆畢業生、已取得畢業證書或具同等學力者，可選擇由就讀學校集體報名，或自行個別報名；已畢業的非應屆生及具同等學力者，除個別報名外，也可委託經政府立案、且已取得大考中心集體報名單位代碼的補習班辦理。
個別報名考生須至大考中心網站分科測驗「試務專區」進入「考生專區」，註冊後依指示填寫報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」，並在繳費期限內完成繳費。大考中心也提醒，考生應妥善保存繳費收據或交易明細。
繳費方式方面，臨櫃繳費或匯款轉帳自6月3日起至6月16日下午3時30分止；便利商店繳費僅限個別報名考生使用，截止時間提早至6月13日夜間12時；ATM、網路ATM繳費則至6月16日夜間12時止。
大考中心表示，報名資料包含考生基本資料與報考資料，考生務必確認填寫正確。集體報名考生應依所屬集報單位時程繳交資料，並在報名截止前親自核對「報名資料確認表」後簽名；個別報名考生則須自行確認登錄內容。
報名完成後，考生仍須在6月22日至6月24日「確認報名資料」期間，登入大考中心網站分科測驗「試務專區」確認資料。如姓名、考試地區、報名科目或無冷氣試場等項目有誤、遺漏，或因不可歸責於考生的原因需要更正，須在6月24日前提出申請，逾期不受理。
115學年度分科測驗考科包括數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物共8科，考生可自由選考，各科考試時間均為80分鐘。成績採級分制，各科最高為60級分。
7月11日週六上午考科為物理、化學，下午為數甲、生物；7月12日週日上午為歷史、地理；下午為數乙、公民與社會。
另外，身心障礙及重大傷病考生如需申請應考服務，受理時間同樣自6月3日起至6月16日下午5時止。大考中心表示，各類應考服務審查結果不另寄發，考生可自6月26日起至大考中心網站查詢。
大考中心提醒，分科測驗相關試務資訊，均以大考中心網站公告為準，考生報名前應詳閱簡章，並留意後續考試訊息。
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個別報名考生須至大考中心網站分科測驗「試務專區」進入「考生專區」，註冊後依指示填寫報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」，並在繳費期限內完成繳費。大考中心也提醒，考生應妥善保存繳費收據或交易明細。
繳費方式方面，臨櫃繳費或匯款轉帳自6月3日起至6月16日下午3時30分止；便利商店繳費僅限個別報名考生使用，截止時間提早至6月13日夜間12時；ATM、網路ATM繳費則至6月16日夜間12時止。
大考中心表示，報名資料包含考生基本資料與報考資料，考生務必確認填寫正確。集體報名考生應依所屬集報單位時程繳交資料，並在報名截止前親自核對「報名資料確認表」後簽名；個別報名考生則須自行確認登錄內容。
報名完成後，考生仍須在6月22日至6月24日「確認報名資料」期間，登入大考中心網站分科測驗「試務專區」確認資料。如姓名、考試地區、報名科目或無冷氣試場等項目有誤、遺漏，或因不可歸責於考生的原因需要更正，須在6月24日前提出申請，逾期不受理。
115學年度分科測驗考科包括數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物共8科，考生可自由選考，各科考試時間均為80分鐘。成績採級分制，各科最高為60級分。
7月11日週六上午考科為物理、化學，下午為數甲、生物；7月12日週日上午為歷史、地理；下午為數乙、公民與社會。
另外，身心障礙及重大傷病考生如需申請應考服務，受理時間同樣自6月3日起至6月16日下午5時止。大考中心表示，各類應考服務審查結果不另寄發，考生可自6月26日起至大考中心網站查詢。
大考中心提醒，分科測驗相關試務資訊，均以大考中心網站公告為準，考生報名前應詳閱簡章，並留意後續考試訊息。