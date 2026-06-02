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▲《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》首次動畫中文配音版本登場！（圖／anionetw）

吉伊卡哇《人魚島的秘密》將上映！官方釋出全新90秒預告

▲小可愛們在廣場休息時，兔兔烏薩奇帶著一張神祕傳單現身，傳單上寫著「特別島嶼邀請函」，宣稱島上討伐報酬高達 100 倍。（圖／Youtube＠東宝MOVIE）

▲日本官方也於昨（1）日釋出全新的 90 秒預告，畫面中能看到小可愛們穿上熱帶草裙熱舞的可愛模樣。（圖／Youtube＠東宝MOVIE）

《吉伊卡哇（ちいかわ）》首部動畫電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》終於來了！台灣代理商羚邦（Ani-One）近期宣布，本片將在 7 月 31 日（五）於台灣正式上映，至於中文配音版則預定於 8 月 7 日推出。日本官方稍早也公布了本次電影的 90 秒最新預告影片、片頭曲以及追加的配音聲優資訊。近年人氣紅不讓的《吉伊卡哇》系列，首部動畫電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於 7 月 24 日在日本率先上映，台灣粉絲則只需等到隔週的7月31日就能在大銀幕看到吉伊卡哇們展開驚險冒險旅程。此外，日本官方也於昨（1）日釋出全新的 90 秒預告。畫面中能看到小可愛們穿上熱帶草裙熱舞的可愛模樣，劇場版片頭曲「くつずれ」由作者nagano 填詞、小八貓配音員田中誠人演唱。值得一提的是，歷經變聲期的誠人君，依然完美演繹了小八貓獨特的溫柔嗓音。新增的聲優陣容部分，島二郎將由最上嗣生飾演的消息，海妖賽蓮則是找來了鈴木實里參與配音演出。《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》故事主線改編自 2023 年連載的長篇「島嶼篇」。故事始於小可愛們在廣場休息時，兔兔烏薩奇帶著一張神祕傳單現身。傳單上寫著「特別島嶼邀請函」，宣稱島上討伐報酬高達 100 倍！受到誘惑的他們便啟程前往這座神祕島嶼，卻意外揭曉了隱藏在人魚傳說下的驚人祕密。本次吉伊卡哇劇場版的動畫製作，是由曾操刀《賽馬娘 Pretty Derby 新時代之門》且以高品質動作場面聞名的 CygamesPictures 擔綱。在原作者 ナガノ（Nagano）親自全程監修之下，吉伊卡哇一行人的冒險將透過壯闊的音樂與震撼的影像，完美呈現於大銀幕前。