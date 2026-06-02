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台股今（2）日受到美股創高激勵，盤中上演劇烈大震盪。早盤一度狂飆逾 570 點，最高衝上45915.92點逼近四萬六大關，但因獲利了結賣壓翻黑，一度大跳水，收盤成功拉回上漲219.40點，收在45557.31點，再度刷新歷史收盤新高；台積電收盤漲25元，收在2380元。上櫃指數卻與大盤不同調，收盤下跌5.38點，報收440.64點。權值股收盤漲跌不一，台積電上漲25元，來到2380元；鴻海上漲8元，來到301.5元；台達電跌60元，來到2360元；廣達上漲28元，報400.5元；聯發科跌30元，收4525元；富邦金漲3元，收在113.5元。盤面上，今天大盤能逆轉黑翻紅，仰賴權值股的挺身而出。資金在盤中巨震時，紛紛湧入大型流動性佳的標的避險。如台積電上漲25元，收在2380元，是穩住多頭信心的核心。鴻海終場大漲8元，也成功站上300元大關，最高點來到301.5元，成為今日表現強勢權值股。而今日許多中小型AI概念股隨著櫃買指數重挫，但指標性的第一線AI伺服器大廠依舊吸引法人買盤逆勢突圍，例如廣達展現強烈攻擊力道，大漲28元，尾盤強勢收在400.5元。緯創則強勢亮燈鎖漲停，飆上191元。廣達以400.5元作收，突破400元關卡，創下數十年以來新高價。市場分析，今天的強勢「非常點狀」，屬於標準的結構性兩極化。資金幾乎全鎖在「台積電、鴻海、廣達、大型金控」這幾頂大轎上。中小型股、車用、部分傳產反而在大盤創高的這天吃到了扎實的修正。在這種「拉權值、殺中小」的盤勢中，追高非核心的族群很容易受傷，建議短線上目光仍要鎖定在有實質基本面與法人籌碼保護的龍頭股。