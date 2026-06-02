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▲遠百寶慶已啟動原址重建，未來將打造融合時尚、文化與環保元素的新世代綠色百貨，預計2029年重新開門見客。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「邁向60 感恩有您」自即日起至6月28日登場，今年檔期目標業績上看30億元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲宏匯廣場6月4日起至24日推出年中慶檔期，週五至週日全館當日累計3000元贈200元抵用券。（圖／宏匯廣場提供）

遠東百貨將於明年迎來60週年，即日起推出「邁向60 感恩有您」回饋活動。遠百也透露未來展店規劃，包括位於西門商圈的遠百寶慶店改建案，以及TPARK園區遠東百貨，兩大據點皆預計於2029年開幕。此外，人氣自助餐品牌「旭集」也可望於今年7月進駐台中大遠百，進一步擴大餐飲版圖。遠百表示，在中長期布局方面，將持續推進據點升級與零售版圖優化。其中，遠百寶慶已啟動原址重建，未來將打造融合時尚、文化與環保元素的新世代綠色百貨，不過由於遠百寶慶為舊大樓改建，加上鄰近總統府，施工規定嚴格，預計與板橋「TPARK園區遠東百貨」都要等到2029年才會登場，兩間百貨規模皆達萬坪以上。未來遠百將透過「持續展店、體驗升級、數位轉型、管理創新、發展網購與ESG深化」六大成長引擎，持續擴大營運動能。此外，台中首間「旭集」預計最快將於7月進駐台中大遠百。遠百表示，目前旭集新竹竹北店營運表現亮眼，年營收已突破4億元，成為全台坪效最高的旭集分店。未來台中店規模將進一步擴大，店內面積超過300坪，可提供更多座位與用餐空間，預期開幕後可望帶動新一波餐飲消費熱潮。遠東百貨表示，「邁向60 感恩有您」自即日起至6月28日登場，今年檔期目標業績上看30億元，挑戰成長5％。首波前17日攜手9大銀行推出全館刷卡優惠無上限回饋，當日單筆刷滿3000元送300元十足券、國際精品指定櫃滿萬元送600元十足券等回饋，加上數位3C、APPLE商品分期加碼，結合與會員禮遇，帶動夏日換季與暑假前採購需求，全面搶攻年中消費商機。整體來看，遠百今年全台營運表現穩健，累計營收年增約2.6%，母親節檔期業績也順利達成目標。各店表現方面，高雄大遠百持續維持成長動能；竹北遠百則優於預期，開幕首年營收逼近60億元，今年有機會挑戰70億元大關，其中黃金商品銷售表現尤為亮眼，成為重要成長動能之一。宏匯廣場6月4日起至24日推出年中慶檔期，週五至週日全館當日累計3000元贈200元抵用券、「3C／大家電／健康器材」單筆滿1萬元贈500元抵用券；6月4日起至14日期間「名品」當日單筆滿1萬元再贈1000元。此外，平日消費再享小確幸！全館週一至週四當日累計滿2000元即送 100元餐飲抵用券，單筆消費滿2500元還可兌換質感來店禮「奎士咖啡單品美式咖啡」、「輕巧真空隨身保溫杯」或100元購物金，全方位應援新生活裝備！