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▲黃仁勳說，「如果他（台積電）再增加一點產能比率，將會比其他大多數公司加起來還要大」，因此他有信心台積電將會持續支持全球需求。（圖／記者鍾泓良攝影）

台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（2）日同樣馬不停蹄，到處為供應鏈站台。當媒體詢問AI需求急升，但是半導體供給無法跟上是否可能分散台積電訂單。黃仁勳說，自己對於台積電產能有信心，如果他（台積電）再增加一點產能比率，將會比其他大多數公司加起來還要大」，更認為AI需求現在確實導致需求大於供給，但認為後續供給量一定會急起直追。黃仁勳上午舉辦完全球記者會，中午再幫美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell）站台；而在下午時間，黃仁勳接連到安謀（Arm）公司，雲達科技等公司站台。媒體提問，如今AI需求正在瘋狂飆升，但是半導體產能相當有限，台積電是否可能面臨晶圓生產訂單轉移情況，這樣台灣是否能在AI領域保持領先優勢？黃仁勳說，台積電已經在建立非常多產能，而台積電如今也是規模最大的晶片製造商，「如果他（台積電）再增加一點產能比率，將會比其他大多數公司加起來還要大」，因此他有信心台積電將會持續支持全球需求。他補充，半導體需求之所以如此巨大，那是因為代理型AI時代已經到來，重申現在的AI已經變得非常實用，用於AI的算力總量已經增長100倍到10萬倍。同時間，AI代理人的需求，以及可以編寫程式的AI需求已經大幅成長，這兩股需求將會瘋狂帶動晶片及輝達算力的需求，所以需求將會超過供給，但也相信供給量會隨時增長。