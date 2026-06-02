有「吊車大王」封號的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，因豪爽的作風，最近成為網路紅人。昨（1）日國立苗栗高級中學舉辦第74屆畢業典禮，特別邀請他擔任神祕嘉賓上台致詞，他身穿招牌的東北大花裝現身，一進場便引發全校師生尖叫暴動。他上台致詞時勉勵學生，要以追求品德為主，當一個孝順的人，不一定要追求高學歷，他說自己高中讀了5年放牛班，後來放棄學業，仍有自己事業一片天。

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放牛班大逆襲！吊車大王勸家長放下焦慮：感謝父母當年沒逼我

應苗中家長會長洪志韋的特別邀請，吊車大王特別出席苗栗高中畢業典禮。有別於一般名人致詞總勉勵學子追求頂尖學府，大王一開口就走超直白路線，坦言自己當年根本不是讀書的料，甚至在放牛班一待就是5年，最後還沒有順利畢業。

現在身價數十億的他表示，很感謝父母當年沒有逼迫他承受讀書壓力，才讓他有機會在其他領域發揮所長，現在打造出稱霸全台的吊車版圖。他也呼籲台下的家長們放下升學焦慮，只要孩子品德端正、快樂學習，適性發展反而能激發潛能。

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李欣恬編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》娛樂中心記者。