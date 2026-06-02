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▲中信兄弟今日確定制服組異動，由隊史傳奇巨星彭政閔接任領隊一職。（圖／NOWNEWS製圖中心）

▲劉志威卸下中信兄弟領隊一職，今起正式轉任中信育樂營運長。（圖／記者陳云茹攝，2026.2.2）

▲中信兄弟傳奇球星周思齊，退休後成為亞洲棒球總會（BFA）會長特助，但仍與兄弟有諸多連結，如今正式重返老東家，接任農場主管一職。（圖／記者葉政勳攝，2025.10.27）

林明憲退休後都待在中信兄弟教練組，歷經一軍首席教練等各項職務後，如今二度擔任二軍總教練，補上彭政閔接任領隊後的空缺。（圖／記者林柏年攝）

中信兄弟今（2）日宣布人事大異動，隊史傳奇巨星彭政閔成為新任領隊，原領隊劉志威將專任中信育樂營運長職務，此外還有2大重要職務變動，《NOWNEWS今日新聞》為您整理黃衫軍本次職務調整，讓您一文看懂這次黃衫軍到底做出哪些變動。「恰恰」彭政閔在2019年正式引退後，隔年就進入球團管理層，中間歷經副領隊兼農場總監、一軍總教練、二軍總教練兼農場主管等職務洗禮，今日正式接任領隊一職，退休不到7年，就完成從球員、教練到職棒球團最高掌舵者的「大滿貫」職務歷練。現年60歲的劉志威，自2017年4月15日接任中信兄弟總經理兼任領隊一職，任內陪伴球隊經歷「7年6亞」低潮，並在2021、2022年帶領球隊完成二連霸，在位期間超過9年中，中信兄弟拿下3次台灣大賽冠軍，如今也宣告改朝換代，正式升任中信育樂營運長。黃衫軍隊史傳奇球星周思齊，2024年9月退休後，總經理辜仲諒當眾宣布他就任亞洲棒球總會（BFA）會長特助，協助亞洲棒球發展，近年也持續投身公益，成為球芽基金創辦人，如今重新回到兄弟球團部門，擔任農場主管一職。現年49歲的林明憲，10年生涯都待在兄弟象，是二代象重要成員，退休後接任體能教練、外野守備教練、一軍三壘指導員等職務，長期協助外野防線與跑壘戰術的執行，近年則回到二軍指導後進，原本職務是農場野手發展總監，今日也正式就任兄弟二軍總教練，值得注意的是，林明憲曾在2021年至2023年就曾擔任二軍總教練一職，如今是再度上任。