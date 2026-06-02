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▲ 少年警察隊陳隊長(兼少輔會執行秘書)仁正亦強調，警察單位接獲少年涉毒情事，不論驗毒報告是否陽性，均會積極介入關懷，期能把握所有溯源斷根契機。（圖／高市警少年隊提供）

高雄市政府少年輔導委員會(下稱少輔會)於1日召開「第2次委員及幹事會議」及「高雄市第1次強化社會安全網—兒少偏差議題聯繫會議」，由副市長兼少輔會副主任委員李懷仁主持，邀集教育、警政、社政、衛政、毒品防制、勞政、民政等相關局處共同與會，針對高雄市偏差兒童及少年輔導工作進行跨局處交流與檢討，持續建構更完整之少年保護與輔導安全網。這次會議由教育局進行「高雄市校園毒品防制成效與全方位防護網」專題報告，說明市府目前推動校園毒品防制三大防線成果。第一道防線係透過針對學生與教育人員辦理多元宣導，並將資源擴及偏鄉學校，強化毒品辨識與防制知能，建立滴水不漏之校園宣導防護網；第二道防線則結合警政系統，加強校園周邊熱點巡查與情資清查，降低毒品滲透風險；第三道防線則透過跨單位合作機制，針對涉毒學生提供後續輔導、戒治與家庭支持服務，協助少年遠離毒品危害。同時，各局處也於會中針對114年11月至115年3月期間偏差兒童及少年防治工作執行情形進行報告，內容涵蓋初級(普及)預防、二級預防(及早介入)及三級預防(密集、個別介入、追蹤)工作面向，展現市府持續透過跨網絡合作，共同守護兒少安全與健全成長環境之努力。會中多名委員特別關心校園毒品防制實務運作情形，建議宣導題材應隨社會趨勢及世代差異加以設計，且內容除識毒知能外，更應採互動方式引導學生學習拒毒技巧；相關宣導與支持服務應朝常態化與普及化推動，減少城鄉差距；春暉毒品個案之輔導遇學生未升學、休退學之際應落實無縫接軌，避免輔導空窗等。相關局處則表示，將持續盤點資源配置與精進服務機制，強化校園及偏鄉地區毒品防制工作，提升預防與輔導成效。少年警察隊陳隊長(兼少輔會執行秘書)仁正亦強調，警察單位接獲少年涉毒情事，不論驗毒報告是否陽性，均會積極介入關懷，期能把握所有溯源斷根契機。李懷仁除肯定市府團隊在兒少輔導工作的努力與成果，同時表示偏差兒少輔導工作首重及早發現與及時介入，才能在黃金時刻協助孩子遠離風險，勉勵市府團隊應依委員卓見持續努力，打造更完善之兒少保護與支持網絡，陪伴少年穩定成長。