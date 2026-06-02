台北夜空今晚「超科技」！COMPUTEX今（2）日為開展首日，InnoVEX主辦單位之一的台北市電腦公會，將在今晚10點於信義計畫區舉行「2026 COMPUTEX × InnoVEX 台北科技城市無人機展演」，眾多無人機將在信義區上空排出科技圖騰、台灣意象與城市地標，讓台北101、熊讚、機器人等圖像輪番飛上天，整座城市瞬間變身科幻電影場景。表演也將透過COMPUTEX YouTube頻道同步直播，《NOWNEWS今日新聞》整理直播連結、最佳觀賞點一次看。
COMPUTEX無人機展演時間、地點
時間：6月2日22:00至22:15
地點：台北市信義計畫區市府路周邊
COMPUTEX無人機直播連結
預計6月2日21:45開始直播，將有主持人做開場介紹，無人機表演預定22:00開始。
COMPUTEX無人機建議觀賞、拍攝地點
因無人機數量眾多，於市府路周邊觀賞將無法欣賞到完整的表演圖案，建議至以下地點為最佳視角：
1、國父紀念館廣場
2、大巨蛋 捷運5號出口前廣場
3、大巨蛋週邊區域
無人機表演內容簡介
整場演出以「科技連結世界」為主軸，透過空中編隊呈現：
▪︎科技起源
▪︎臺灣意象
▪︎晶片與科技產業
▪︎機器人科技
▪︎智慧移動
▪︎國際合作
▪︎加拿大駐台北貿易辦事處40 週年
▪︎台北 101
▪︎熊讚 Bravo
▪︎臺北市政府
▪︎ IC Taiwan Grand Challenge
▪︎ COMPUTEX x InnoVEX
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時間：6月2日22:00至22:15
地點：台北市信義計畫區市府路周邊
預計6月2日21:45開始直播，將有主持人做開場介紹，無人機表演預定22:00開始。
COMPUTEX無人機建議觀賞、拍攝地點
因無人機數量眾多，於市府路周邊觀賞將無法欣賞到完整的表演圖案，建議至以下地點為最佳視角：
1、國父紀念館廣場
2、大巨蛋 捷運5號出口前廣場
3、大巨蛋週邊區域
無人機表演內容簡介
整場演出以「科技連結世界」為主軸，透過空中編隊呈現：
▪︎科技起源
▪︎臺灣意象
▪︎晶片與科技產業
▪︎機器人科技
▪︎智慧移動
▪︎國際合作
▪︎加拿大駐台北貿易辦事處40 週年
▪︎台北 101
▪︎熊讚 Bravo
▪︎臺北市政府
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