台北夜空今晚「超科技」！COMPUTEX今（2）日為開展首日，InnoVEX主辦單位之一的台北市電腦公會，將在今晚10點於信義計畫區舉行「2026 COMPUTEX × InnoVEX 台北科技城市無人機展演」，眾多無人機將在信義區上空排出科技圖騰、台灣意象與城市地標，讓台北101、熊讚、機器人等圖像輪番飛上天，整座城市瞬間變身科幻電影場景。表演也將透過COMPUTEX YouTube頻道同步直播，《NOWNEWS今日新聞》整理直播連結、最佳觀賞點一次看。

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COMPUTEX無人機展演時間、地點
時間：6月2日22:00至22:15
地點：台北市信義計畫區市府路周邊

COMPUTEX無人機直播連結

預計6月2日21:45開始直播，將有主持人做開場介紹，無人機表演預定22:00開始。

COMPUTEX無人機建議觀賞、拍攝地點

因無人機數量眾多，於市府路周邊觀賞將無法欣賞到完整的表演圖案，建議至以下地點為最佳視角：

1、國父紀念館廣場

2、大巨蛋 捷運5號出口前廣場

3、大巨蛋週邊區域

無人機表演內容簡介

整場演出以「科技連結世界」為主軸，透過空中編隊呈現：

▪︎科技起源 

▪︎臺灣意象

▪︎晶片與科技產業

▪︎機器人科技

▪︎智慧移動

▪︎國際合作 

▪︎加拿大駐台北貿易辦事處40 週年 

▪︎台北 101 

▪︎熊讚 Bravo

▪︎臺北市政府 

▪︎ IC Taiwan Grand Challenge 

▪︎ COMPUTEX x InnoVEX 

▲COMPUTEX ｘ InnoVEX 台北科技城市無人機展演公告地圖。（圖／TCA提供）
▲COMPUTEX ｘ InnoVEX 台北科技城市無人機展演公告地圖。（圖／TCA提供）
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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...