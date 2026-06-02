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高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機（機號3414）今（2）日上午傳出失事墜毀意外，當時執行模擬發動機失效航線訓練任務，0808時於跑道北頭墜落，造成2位飛行員殉職。空軍下令T-34C型機「天安四號」作業停止訓練任務，並執行機務加強檢查。針對T-34C教練機墜毀事件，空軍司令部下午於空軍官校舉行臨時記者會，空軍司令部督察長為江義誠少將說明表示，3414機事發時前座為主任教官中校盧季佑、後座為考核官中校過俊男，執行發動機失效課目，於0808墜毀於跑道北端。江義誠表示，盧季佑、過俊男空勤體檢均合格，失事的3414機週檢出廠時間為2026年4月9日，週檢出廠至今已飛行98＋55小時，事發天候符合飛行標準。7點47分起飛後飛了5個航線，都沒有用無線電通報發生問題。江義誠指出，空軍下令T-34C型機「天安四號」作業停止訓練任務，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練。空軍已經邀集各專家，成立專案調查小組，依現有事證臚列所有可能肇因，期儘速查明失事原因。空軍將依空軍空勤人員重大飛安事件傷亡處理行動準則，協助家鼠辦理後事。