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國軍近年最嚴重航空事故！黑鷹空難奪8命 參謀總長沈一鳴殉職

F-5E擦撞奪2命 殉職飛官正是盧季佑學生

2022年事故最頻繁的一年！空軍、海軍接連傳憾事

幻象、勇鷹接連出事 新世代機隊也難倖免

2026半年內2起重大事故 再添3名飛官殉職

空軍岡山基地一架T-34教練機今（2）日上午執行訓練時墜毀，造成41歲盧季佑中校、46歲過俊男中校不幸殉職，也讓國軍近年飛安問題再度受到關注。統計自2020年以來，包括震驚全台的933號黑鷹直升機空難在內，國軍已有14架軍機失事，造成20名官兵殉職，多起重大事故至今仍令人記憶猶新。2020年1月2日，空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機（機號933）執行任務途中，在北宜交界山區發生撞山事故，機上13人中，有8人不幸罹難，其中包括時任參謀總長沈一鳴上將，當時他正搭機前往宜蘭地區視導部隊。這起事故不僅是近年國軍最嚴重的航空事故，也重創國軍高層指揮體系。黑鷹空難後，國軍飛安警訊未歇，同年7月16日，陸軍航空第601旅一架OH-58D戰搜直升機，自新竹空軍基地起飛，預計返回駐地龍潭基地，孰料隨即發生故障墜毀，直接摔落在機場內，造成簡任專少校、高嘉隆上尉殉職。時間推移3個月後，10月29日，空軍F-5E戰機自台東志航基地起飛後墜海，飛官朱冠甍少校雖成功跳傘，仍因傷勢過重殉職。11月17日，空軍F-16A戰機執行夜航訓練時，於花蓮外海失聯墜海，飛官蔣正志上校殉職。2021年3月22日，2架F-5E戰機於空中訓練時發生擦撞事故，飛官羅尚樺中尉、潘穎諄上尉雙雙殉職。由於接連發生飛官彈射逃生失敗案例，軍方隨後決定為即將除役的F-5機隊更換「新式彈射椅」，希望降低未來飛行風險。值得關注的是，此次T-34教練機失事殉職的盧季佑中校，正是飛官羅尚樺的入門教官。當年面對得意門生離世，盧季佑始終難以接受事實，更曾在社群發文悼念表示，自己在追思場合難掩悲痛，回憶2人共同經歷的飛行訓練歷程，是外人難以理解的深刻記憶。盧季佑當時坦言，他曾反覆思索是否當初應將羅尚樺淘汰，但最終仍認為這個學生表現優秀，沒有理由離開飛行訓練體系，文末更留下「我想念你」與「天佑空軍」等字句，讓人為之鼻酸。如今，當年寫下「天佑空軍」悼念學生的盧季佑中校，也在訓練任務中殉職，消息也不免令人震驚與悲痛。2022年成為近年飛安事故最頻繁的一年，1月11日，空軍F-16AM戰機於嘉義水溪靶場執行對地炸射訓練時墜毀，飛官陳奕上尉殉職，這也是F-16V性能提升計畫完成後，首架失事戰機。3月14日，幻象2000戰機因機件故障墜海，不過好消息是飛官黃重凱中校成功跳傘獲救。沒想到才過了短短2個月的時間，5月23日，空軍官校0852號AT-3教練機於訓練時墜毀，飛官徐大鈞少尉殉職。6月22日，海軍S-70C反潛直升機於左營機場墜毀，造成士官長劉尚鈞因重度燒燙傷，最終傷重不治身亡。2024年9月10日，空軍幻象2000戰機執行夜航訓練時，因發動機故障墜落新竹外海，飛官謝沛勳上尉成功彈射跳傘，經海巡人員救起，幸運地保住一命。2025年2月15日，國造T-BE-5A勇鷹高級教練機自志航基地起飛後，發生雙發動機失效墜海事故，飛官林瑋少校成功彈射逃生，這也是勇鷹教練機服役後，首起失事紀錄。2026年1月6日，空軍F-16AM戰機於夜間訓練期間，疑似因空間迷向墜海，飛官辛柏毅上尉失蹤。時隔不到半年，6月2日，空軍官校T-34C教練機在執行發動機失效處置訓練時，於岡山基地墜毀，造成盧季佑中校、過俊男中校殉職。從黑鷹空難至今，國軍已累計14架軍機失事、20名官兵殉職，隨著T-34C事故，再度奪走2名資深飛官生命，也讓各界高度關注國軍飛安管理、訓練風險控管以及機隊妥善率等問題。總統賴清德已指示國防部成立專案小組，盡速查明失事原因，全面檢討飛安制度，並妥善協助家屬處理後事，給予2位殉職英雄應有的尊重。