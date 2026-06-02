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▲青花椒麻辣燙品牌「賴山嶼」進駐高雄左營環球購物中心，開設品牌南台灣首間門市。(圖／賴山嶼提供)

▲ 「常粵」在料理呈現上，從經典燒味、現蒸港點到粵式家常熱炒，皆堅持以講究火候與手作溫度的料理精神，重新詮釋最貼近日常的港味家常。(圖／漢來美食提供)

▲「常粵」進駐高雄巨蛋商圈，主打「城市裡的港味家常」，以更親民的價格、更輕鬆的用餐氛圍，打造鄰里日常也能輕鬆享用的粵式家常菜餐館。(圖／漢來美食提供)

北高雄再添美食新地標，兩大餐飲品牌近期分別進駐左營高鐵與巨蛋商圈。主打「全台首創麻辣燙 百樣鮮食隨心選」的青花椒麻辣燙品牌「賴山嶼」進駐高雄左營環球購物中心，開設品牌南台灣首間門市，搶攻高雄左營高鐵商圈龐大的通勤、旅遊與聚餐人流。漢來美食餐飲集團推出全新粵菜品牌「常粵」進駐高雄巨蛋商圈，不同於過往較具宴席感的粵菜印象，「常粵」主打「城市裡的港味家常」，以更親民的價格、更輕鬆的用餐氛圍，打造鄰里日常也能輕鬆享用的粵式家常菜餐館。「賴山嶼」以「山野系麻辣燙」為核心定位的，將青花椒香氣、鮮湯層次與自由選料體驗重新詮釋，也跳脫傳統麻辣燙重油重鹹的既定印象。在餐點設計上，賴山嶼以鮮香湯底為核心，推出四款匠心湯頭——青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯，結合麻辣燙的多元食材，呈現層次豐富的味覺饗宴。另有紅油胡麻拌醬，香辣與芝麻香交織，滿足喜愛拌麵風味的饕客。消費者可依喜好挑選食材，依重量計價。賴山嶼左營店規劃近90個座位，為目前最大規模店型之一，特別因應高鐵商圈聚餐、家庭客與多人同行需求，提供更寬敞舒適的座位配置。空間設計以溫潤木質、竹藤編織與大量綠意植栽為主軸，搭配石材紋理與柔和燈光，打造出宛如走入山林中的用餐氛圍，傳遞一種「可以慢慢吃、舒服坐下來喝湯」的節奏感。即日起-6/5，凡到店消費，即招待「青花椒滷肉飯（中）」乙碗。即日起-6/30，凡到店消費，即可獲得「麻辣燙88折」回流優惠券乙張。漢來美食長期深耕中高端餐飲市場，此次推出「常粵」是希望將集團擅長的粵菜料理降低門檻，更貼近周邊居民與上班族日常需求，「常粵」客均單價約550元，店內規劃4人、6人及10人桌型，無論小家庭聚餐、朋友聚會或商務宴客皆相當適合。空間設計則以香港街頭茶餐廳與港式飲茶文化為靈感，融入經典港味招牌、街景元素與熱鬧氛圍，希望讓顧客一踏入店內，就像置身熟悉的香港街頭。除了提供豐富多元的單點菜色外，「常粵」亦規劃2人至10人的桌菜菜色，滿足不同聚餐需求。其中套餐更推出高CP值的「金銀蒜蒸波士頓龍蝦」加價購方案，整隻龍蝦只需加價880元即可享用。在料理呈現上，從經典燒味、現蒸港點到粵式家常熱炒，皆堅持以講究火候與手作溫度的料理精神，重新詮釋最貼近日常的港味家常。招牌菜色包含「脆皮炸子雞」、「招牌酸菜魚」、「焦糖豬松阪叉燒」、「脆皮鮮蝦捲」以及「煎蘿蔔糕」等。即日起至6/14，來美食PLUS會員單筆消費滿1,000元，即可獲得「XO醬海鮮公仔麵」電子兌換券乙張。