中華航空將迎接全新客機波音787機隊，其中豪華經濟艙設置28席座位、更有多個全新設計；預計下半年起陸續交機。華航也表示，接下來可能會以區域航線，如首爾、大阪等增加起落量能，接著朝中長程航線布局。

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「2026 台北國際電腦展」將於今（2）日登場，中華航空攜手外貿協會、GQ Taiwan 共同參與，董事長高星潢與總經理陳漢銘出席開幕儀式，展場首度公開787機型豪華經濟艙座椅。

▲華航787客機豪華經濟艙座位六向式頭枕結合環繞式防護罩。（圖／記者張乃文攝）
▲華航787客機豪華經濟艙座位六向式頭枕結合環繞式防護罩。（圖／記者張乃文攝）
787客機豪經艙設置28席座位　桌面設計手機支架

華航表示，全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，椅背採取金屬鉻色及皮革，專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩；座椅下方配置皮革腳踏，讓踩踏的觸感大幅提升，即使面對長途飛行也能優雅從容。

為旅客築起兼具隱私感與舒適度的個人空間；座椅下方配置皮革腳踏，讓踩踏的觸感大幅提升，即使面對長途飛行也能優雅從容。

豪華經濟艙餐桌延續華航跨機隊的柿木紋識別，象徵「事事如意」的祝福，結合防滑表層，桌面設計融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性；座位以玫瑰金閱讀燈點綴。

華航董事長高星潢、總經理陳漢銘今日出席活動現場。陳漢銘提到，非常期待今年787的交付，接下來可能會以區域航線，如首爾、大阪等，增加起落的量能，接著會往中長程航線布局。

陳漢銘表示，盼交付可以愈快愈好、也一直派駐2組的人力在做緊盯。

近期燃油附加費也將調降，高星潢說，基本上要合理反映成本，也會按照政府規定，一定會和客人維持合理成本調整的關係。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...