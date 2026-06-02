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▲田曦薇沒化妝模樣，天生麗質的她，皮膚白嫩通透，自帶柔光，挑不出任何瑕疵。（圖／翻攝自田曦薇微博）

▲田曦薇染了栗子棕色的新髮色，也修剪標誌性的齊瀏海。（圖／翻攝自田曦薇微博）

中國女星田曦薇出道8年，今年3月憑古裝劇《逐玉》中「樊長玉」一角翻紅，人氣急升並漲粉數百萬，躍升為新一代陸劇女神，她昨（1）日在微博分享一段染髮的影片，以全素顏狀態入鏡，天生麗質的美貌令人驚嘆，吸引15萬人按讚，粉絲大呼：「天資真是一種殘忍的東西！」昨晚，田曦薇發布一段4分多鐘的Vlog，其中一段坐在髮廊弄頭髮，只見她的巴掌臉上完全沒有化妝，皮膚白嫩通透，自帶柔光，挑不出任何瑕疵，田曦薇除了染了栗子棕色的新髮色，也修剪標誌性的齊瀏海，有趣的是，粉絲發現女神的新髮色和其愛犬康康的毛色高度相似，調侃「母子同款髮色」。田曦薇的新造型贏得粉絲好評，「我不行了，真的好萌啊」、「好看死了啦」、「求瀏海教程」、「我們小田素素的時候真的好好看」、「重返18歲」、「完全我歐尼！」28歲田曦薇近年憑靈動演技、標誌性的甜美外型，正式躋身陸劇市場「95後小花」，她出生於重慶、畢業於上海戲劇學院，從2018年出道以來，便以清純校園感引起關注，曾經有影視界人士分析，指出田曦薇爽朗的「重慶辣妹」性格與其甜美外表形成的反差魅力，使她在詮釋角色時具備更強的爆發力，成為當前影視圈最具市場號召力的新生代女星之一。作品表現上，田曦薇交出極為亮眼的成績單，2022年，她以現象級古裝喜劇《卿卿日常》中機靈可愛的「李薇」一角爆紅，之後，田曦薇持續挑戰自我，不論是種田劇《田耕紀》中堅毅的連蔓兒，還是2026年熱播大劇《逐玉》中英姿颯爽的屠戶女樊長玉，都展現她從甜美少女到霸氣女將軍的演技跨度。