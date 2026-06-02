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京劇女英雄闖進歐美 《閻鐵花》靠台灣味圈粉

▲《閻鐵花》將京劇臉譜、台北城市景觀與美式超級英雄元素融合，打造獨樹一格的世界觀。（圖／大辣出版）

▲台灣漫畫家常勝憑藉《閻鐵花》入圍艾斯納獎兩項大獎，創下台漫新紀錄。（圖／大辣出版）

從金漫獎到國際授權 《閻鐵花》早已是台漫代表作

▲《閻鐵花》以京劇文化結合超級英雄題材，被譽為「最有台灣味的超級英雄漫畫」。（圖／大辣出版）

▲作品中大量動作場面與電影感分鏡，也讓《閻鐵花》被看好具備影視改編潛力。（圖／大辣出版）

▲除了京劇文化外，《閻鐵花》也融入科幻設定，展現台灣原創漫畫的多元創意。（圖／大辣出版）

▲《閻鐵花》融合京劇文化、科幻設定與超級英雄元素，細膩的黑白分鏡與強烈動作張力備受國際肯定。（圖／大辣出版）

台灣漫畫再度登上國際舞台，《閻鐵花》由台灣漫畫家「常勝」創作，以「京劇女伶化身超級英雄」的獨特設定，將傳統戲曲文化、台北城市風景與美式超級英雄等元素融合，被譽為「最有台灣味的超級英雄漫畫」。如今作品一舉入圍有「漫畫界奧斯卡」之稱的艾斯納獎兩項大獎，包括「最佳亞洲作品美國版」與「最佳編繪獎」，成為首位「雙項入圍」艾斯納獎的台灣漫畫家，讓台灣原創漫畫再次受到國際漫畫界關注。《閻鐵花》由台灣大辣出版發行，並由英國出版社 TITAN MANGA 引進北美市場。故事描述三十年前，一場京劇世家的滅門血案後，唯一倖存者「閻鐵花」披上戲服、畫上臉譜，在現代台北化身擁有超能力的英雄，展開一場橫跨數十年的復仇與救贖之旅。作品最大特色在於將京劇文化、台灣在地街景與科幻英雄元素結合，打造出獨樹一格的世界觀，也讓許多海外讀者透過漫畫認識台灣文化。此次入圍的「最佳亞洲作品美國版」，向來被視為亞洲漫畫進軍歐美市場的重要指標獎項。《閻鐵花》能在眾多日本、韓國作品中脫穎而出，也被視為近年台漫國際化的重要成果之一。除了作品獎項外，常勝此次入圍創作者個人大獎「最佳編繪獎」，也同步表彰了其在劇本、分鏡、敘事與繪畫上的整體實力。大辣出版表示，《閻鐵花》能夠獲得評審青睞，除了故事本身結合東方文化與超級英雄題材外，常勝細膩寫實且充滿張力的畫風也是重要原因。事實上，《閻鐵花》早已是近年最具代表性的台灣原創漫畫 IP 之一。作品曾獲得金漫獎年度漫畫獎、首屆原創 IP 風雲榜漫畫組 TOP IP 獎第一名，並陸續授權海外出版，成功打進國際市場。除了漫畫成績亮眼外，2021年3月《閻鐵花》由「牽猴子」取得真人電影改編權，並宣布由《怪胎》導演廖明毅執導；同年11月，資深監製李烈成立新公司「一種態度」後，也宣布將《閻鐵花》開發為12集真人影集，並由香港導演黃精甫擔任導演。大辣出版曾表示，《閻鐵花》自出版後便受到國內外市場矚目，電影與影集版權更在短時間內接連售出。作品以京劇文化結合科幻超級英雄題材，不僅擁有鮮明的台灣特色，也具備國際娛樂作品的敘事規模與影像感，因此被不少業界人士看好具有跨媒體發展潛力。被譽為「漫畫界奧斯卡」的艾斯納獎，每年都於聖地牙哥國際動漫展期間頒發。今年最終得獎名單預計於7月24日在美國揭曉，屆時《閻鐵花》是否能替台灣抱回首座艾斯納獎，也成為漫畫迷關注焦點。