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台灣人到底有多愛諧音哏？答案是連吃個便當都能被網址諧音幽默到。近日有脆友在Threads（脆）上發文指出，台灣知名連鎖便當店「梁社漢排骨」的官方網站網址，竟然不是用拼音，而是非常美式又極度在地化的「buygood」。只要跟著英語發音直白地唸一次，就會發現它就是台語「排骨（Pâi-kut）」的諧音。脆友們在螢幕前照著唸完也會心一笑，大讚梁社漢的網頁工程師簡直是行走的諧音天才，討論串文也變成台式美語諧音現場，脆友紛紛給出創意的諧音哏。這些創意的諧音哏幾乎都是圍繞著台灣小吃，有脆友表示，八方雲集可以叫「Buyfun」，鹽酥雞的諧音哏是「I'm so gay」、滷肉的台語英文諧音是「lol Bar」。除了小吃之外，留言區更驚現客家話的高級諧音班。有脆友分享，上次看到有客家同胞將經典的「桔醬」客家話，直接翻成非常洋派的英文名字「get John」；日常必備的「醬油」客家話，翻成「tell you」。超高的發音同步率讓原PO驚呼：「這個諧音準確度高達 90%，大家真的可以學起來！」日常生活的英文單字也難逃台灣人的諧音魔掌，有人一本正經地指出，手搖飲店員工最懂的單字其實是Office，因為它的台語發音聽起來就是「黑糖去冰」（烏糖去冰），魔性連結讓飲料控笑翻。還有脆友表示，在台灣身為一個「孝順」的孩子，英文名字應該要叫作「youhow」（友孝），還有脆友公認最猛的諧音哏，是鴻海集團創辦人郭台銘的英文名字，可以叫做「Good timing」。諧音哏果然是刻在台灣人骨子裡的幽默。